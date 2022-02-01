"Подорвана продовольственная безопасность": Токаев о коррупции в сельском хозяйстве

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев в ходе сегодняшнего совещания высказался о коррупционных схемах, связанных с субсидиями в сельском хозяйстве, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства заявил, что эффективная борьба с коррупцией немыслима без сугубо правоохранительной работы. Многие годы она сводилась к поимке взяточников с поличным без глубокого погружения в тему. Разные люди изобличались на одних и тех же должностях за решение одних и тех же вопросов. Коррупционеров регулярно ловили и отправляли за решетку, а причины и условия, из-за которых процветала коррупция, никого особо не интересовали. Лишь в последние годы наметился отход от этой практики.

"Здесь можно отметить выявление коррупционных схем, связанных с субсидиями в сельском хозяйстве. За последние пять лет государство выделило на поддержку аграриев более двух триллионов тенге. За это же время в данной сфере зарегистрировано 960 преступлений, к уголовной ответственности привлечено 450 лиц.

Эта сфера на протяжении многих лет подвержена коррупции. Из-за этого государство понесло большой ущерб, подорвана продовольственная безопасность.

В частности, из 80 миллиардов тенге, выделенных на обводнение пастбищных угодий, половина была потрачена не по целевому назначению. В прошлом году, когда была засуха, крестьяне не находили корма, был падеж скота. В некоторых регионах крестьянам в качестве субсидий выдавали солнечные батареи.

Откровенно говоря, никто не задумывался о том, что нужно сельчанам. Для того, чтобы отчитаться, что освоены субсидии, цены на эти солнечные батареи указаны в кратном размере. Все это произошло из-за безответственности уполномоченных органов. Министерство сельского хозяйства и акимы должны нести ответственность за допущение такой растраты", – заявил президент.

Также в ходе совещания Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть всю систему госзакупок и закупок в квазигосударственном секторе.

О чем еще говорил глава государства на совещании по вопросам противодействия коррупции, можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1954072-podorvana-prodovolstvennaya-bezopasnost-tokaev-o-korruptsii-v-selskom-hozyaystve/