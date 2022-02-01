Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам противодействия коррупции. В рамках данного совещания он затронул вопрос государственных закупок, сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть всю систему госзакупок и закупок в квазигосударственном секторе. Он полагает, что в госзакупках должны участвовать производители, имеющие репутацию, соответствующую технику, квалифицированных работников и своевременно уплачивающие налоги.

"Сейчас же мы видим, что вместо реального искоренения коррупции происходит бюрократизация процесса. Много месяцев уходит на процедуры выбора поставщика, но все равно нет ни качества, ни добропорядочности. Зачастую, несмотря на все имеющиеся нормативные фильтры, заведомо известно, кто выиграет тот или иной тендер. К примеру, за два года "Казавтожол" провел 99 конкурсов по закупкам услуг технического надзора.

Половину из них выиграли четыре компании с явными признаками аффилированности. При этом в стране есть более двух тысяч аккредитованных организаций и шести тысяч аттестованных экспертов. Поэтому стоит ли удивляться тому, что в госзакупках редко участвуют серьезные компании международного уровня", – сообщил президент.

Правительству совместно с агентствами по противодействию коррупции и финансового мониторинга поручено кардинально изменить подходы к регулированию закупок государства и квазигосударственного сектора, включая систему государственного контроля в этой сфере.

Напомним, что президент провел совещание по вопросам противодействия коррупции. В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что бескомпромиссная борьба с коррупцией является одним из основных приоритетов государственной политики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1954070-tokaev-poruchil-peresmotret-vsyu-sistemu-goszakupok/