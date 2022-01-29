Токаев: Интересы государства должны стоять выше, чем кто-либо

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале "Хабар 24" прокомментировал вопрос о том, действительно ли он ставит интересы государства выше личных, добрых взаимоотношений с кем бы то ни было, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства считает, что последние события показали, что для него интересы государства превыше всего.

«Фраза, которую я произнес в отношении Платона, который «мой друг, но истина дороже», это не просто для того, чтобы поддерживать публику или это фигура речи. Нет. На самом деле, я считаю, что интересы государства, особенно, что касается президента, главы государства должны, безусловно, стоять выше, чем кто-либо. Я думаю, это хороший сигнал, в том числе и тем людям, с которыми я действительно в хороших взаимоотношениях, но, если речь идет об интересах государства, я должен переступить через эти отношения», - отметил Токаев.

По его словам, в этом и заключается миссия главы государства - принимать очень трудные решения.

«Сегодня мы говорили о моем приказе правоохранительным органам в отношении вооруженных бандитов (стрелять на поражение - прим. ред.). Конечно же, я действовал, может быть, в ущерб себе, в ущерб своей репутации. Хорошо быть идеальной фигурой в мировом сообществе, сжать руки, выступать, и прочее-прочее и очень плохо, когда тебя критикуют. Но речь ведь идет о безопасности государства и нужно думать об этом – о безопасности наших граждан. Все время этот момент должен присутствовать в голове президента. Я никого не хочу поучать, в конце концов, главы государств все умные люди. Я говорю о себе», - резюмировал президент РК.

Также в своей речи президент затронул тему недавних беспорядков в стране, в том числе атаки террористов. Кроме того, он ответил на вопросы о возможной отставке акима Алматы и переименовании города, о сроках своего президентства, смене министров и многом другом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1953667-tokaev-interesy-gosudarstva-dolzhny-stoyat-vyshe-chem-kto-libo/