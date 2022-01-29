Интервью Токаева о январских событиях. Полное видео

Касым-Жомарт Токаев. Фото: NUR.KZ

Пресс-служба президента Казахстана в своем официальном YouTube-канале опубликовала видео полного интервью Касым-Жомарта Токаева.

Ранее это интервью транслировали государственные телеканалы.

В ходе своей речи президент затронул тему недавних беспорядков в стране, в том числе атаки террористов. Также он ответил на вопросы о возможной отставке акима Алматы и переименовании города, о сроках своего президентства, смене министров и многом другом.

Подробнее обо всем этом можно узнать здесь или просмотрев видео ниже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1953664-intervyu-tokaeva-o-yanvarskih-sobytiyah-polnoe-video/