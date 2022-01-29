"В мажилисе должно быть несколько сильных партий": Токаев об оппозиции

Здание мажилиса парламента РК. Фото: facebook.com/mazhilis.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью, которое вышло в эфире ТК "Хабар 24", прокомментировал вопрос о том, когда в Казахстане появится здоровая оппозиция, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил глава государства, оппозиция в стране есть, но, в большей степени, она "на улицах".

"Оппозиция имеется и в самой правящей партии. И сама партия, об этом уже сказал, должна реформироваться с учетом потребностей нашего общества.

А вообще, в принципе, считаю, что в мажилисе должно быть несколько сильных партий. В крайнем случае, они должны приходить к консенсусу, если нет конституционного большинства. И, в конце концов, находить общий язык с точки зрения даже формирования правительства", - считает президент.

Токаев указал на необходимость воспитывать или взращивать политическую культуру и воспитывать соответствующих политдеятелей.

"В таких ситуациях экстремистский, по своей сути, популизм, экзальтация общественности, абсолютно ни к чему. Посмотрите, как в Германии все культурно происходит: партии меняются, люди выступают достаточно спокойно, другие партии их выслушивают, приходят к каким-то соглашениям, рекомендуют своих людей на ключевые посты в правительстве и так далее.

Я думаю, со временем мы к этому придем. Во всяком случае, я хотел бы, чтобы в годы моего президентства это случилось", - резюмировал глава государства.

В ходе того же интервью Токаев рассказал, как долго планирует руководить страной и планирует ли в связи с этим менять Конституцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1953660-v-mazhilise-dolzhno-byt-neskolko-silnyh-partiy-tokaev-ob-oppozitsii/