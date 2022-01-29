Токаев о сроках президентства: Переделывания Конституции не будет

Конституция Республики Казахстан. Фото: gov.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью, которое вышло в эфире ТК "Хабар 24", рассказал, как долго намерен руководить страной, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства призвал не критиковать то, что было раньше.

"В конце концов, это уже наша история. Но моя миссия как президента, я считаю, состоит в том, чтобы все же достичь положительных результатов в трансформации и всего общества, и всей политической системы, и, в конечном счете, естественной экономики.

Я уже в первом своем выступлении с Посланием народу Казахстана сказал, что политика и экономика идут вместе. Нельзя в наших исторических реалиях говорить о том, что мы сейчас будем заниматься экономикой, а политика подождет. Выяснилось, что и политика играет свою роль импульса экономических преобразований", - заявил президент.

Поэтому, добавил он, нужно заниматься одновременно и политической трансформацией общества, и экономическими преобразованиями.

"Это моя миссия. Во всяком случае, я не знаю, как долго буду президентом Казахстана, но абсолютно точно знаю, что в соответствии с Конституцией – не более двух сроков. То есть, никакого переделывания законов, тем более, Конституции, не будет", - резюмировал глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1953657-tokaev-o-srokah-prezidentstva-peredelyvaniya-konstitutsii-ne-budet/