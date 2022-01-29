"Придет время – узнаете": Токаева спросили, оставит ли он Сагинтаева на посту акима Алматы

Бакытжан Сагинтаев. Фото: акимат Алматы

Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в интервью, которое вышло в эфире ТК "Хабар 24", спросили, оставит ли он на посту акима Алматы и его заместителей после беспорядков в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев сообщил, что видел петицию казахстанцев, где они просят отставки акима Алматы Бакытжана Сагинтаева.

«Что касается акима, то, действительно, он попал в очень трудную ситуацию, видимо, впервые в жизни, в такую ситуацию. Но не каждый ведь находит решение в таких ситуациях, в такой обстановке, поэтому винить его я бы не стал.

Человек он добросовестный в плане исполнения служебных обязанностей, но и настроение алматинцев я тоже обязан учитывать, поэтому, придет время – узнаете», - сказал Токаев.

Напомним, в середине января, после произошедших беспорядков в Алматы, в Казнете появились слухи о возможной отставке акима города Бакытжана Сагинтаева. Позже в акимате прокомментировали эти заявления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1953655-pridet-vremya-uznaete-tokaeva-sprosili-ostavit-li-on-sagintaeva-na-postu-akima-almaty/