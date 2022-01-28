О чем говорил Токаев на прошедшем съезде Nur Otan

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев в формате видеоконференцсвязи принял участие во внеочередном ХХІ Съезде партии Nur Otan. В заседании также приняли участие Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев, руководство Администрации президента, члены политического совета партии. Модерировал мероприятие первый заместитель председателя партии. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

После выступления Елбасы Нурсултана Назарбаева и процедуры голосования было принято постановление съезда об избрании президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева председателем партии Nur Otan. Затем глава государства выступил перед участниками мероприятия.

В своем выступлении в качестве нового лидера партии Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность за предложение возглавить партию и оказанную ему поддержку, и подчеркнул, что председательство в Nur Otan является весьма ответственной работой.

Касым-Жомарт Токаев выступает с речью на заседании партии. Фото: akorda.kz

Говоря о недавних трагических событиях, потрясших наш народ, он заявил, что мы смогли дать террористам и преступникам отпор и тем самым сохранили целостность нашего государства.

"Компетентные органы проводят расследование для выявления и привлечения к ответственности виновных лиц. Не должно быть сомнений в том, что эта работа будет осуществляться только в рамках закона. Все будет находится под надзором Генеральной прокуратуры и моим личным контролем. Будем непрекословно соблюдать права человека. Больше таких трагедий мы не допустим", – заявил президент.

Глава государства указал на необходимость внесения кардинальных изменений в систему общественных ценностей, политическую и социально-экономическую сферы.

"На институты гражданского общества возлагаются большие задачи. Особую роль должны сыграть политические партии. Среди них наша партия занимает исключительное место. Партия Nur Otan стояла у истоков важных реформ, направленных на укрепление Казахстана, и внесла значительный вклад в достижение конкретных успехов в различных сферах", – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

В своей речи Касым-Жомарт Токаев дал разъяснения в связи с получившими широкое распространение различными инсинуациями в отношении личности Елбасы.

"Наш Первый Президент внес огромный вклад в построение сильного государства. Он, несомненно, останется в истории нашей Родины и мировой истории как основатель Независимого Казахстана. Нельзя отрицать проделанную в интересах страны работу Елбасы за 30 лет. Это неуважение к истории", – считает глава государства.

Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что при оценке личности Нурсултана Назарбаева, народ Казахстана должен объективно полагаться на исторические факты.

"Нурсултан Абишевич Назарбаев является основателем Республики Казахстан и именно в этом качестве останется в отечественной и мировой летописи. Его историческая роль очевидна. Когда в начале 90-х годов известные политики и политологи из-за демографической специфики и неурегулированности границы Казахстана предрекали нашей стране скорый распад, Нурсултан Абишевич Назарбаев в самый тяжелый исторический период взял на себя сложнейшую миссию государственного строительства. Это была действительно крайне нелегкая задача", – сказал президент Казахстана.

В продолжение своих слов глава государства напомнил о вкладе Елбасы в построение рыночной экономики, осуществление всесторонних реформ, решение многих проблем социально-экономического характера на заре независимости. Он также отметил его исключительные заслуги в оформлении государственной границы, обеспечении безопасности, укреплении геополитических позиций страны, а также решение о переносе столицы.

"Он имел дело с пятью американскими президентами, пятью советскими и российскими лидерами, целым рядом китайских руководителей и многими другими главами государств, а также четырьмя генеральными секретарями ООН. В мировом сообществе его называют лидером глобального антиядерного движения. Нельзя также забывать, что в годы Независимости Казахстан вышел на передовые позиции в центрально-азиатском регионе по всем экономическим показателям. Поэтому давайте не забывать об исторических заслугах Первого Президента. В конце концов, надо быть объективными и правдивыми. Народ, очерняющий свое прошлое, не имеет будущего", – убежден Касым-Жомарт Токаев.

Заседание партии Nur Otan. Фото: akorda.kz

Говоря о недостатках в руководстве страной, президент высказал мнение, что они были присущи и американским, и китайским лидерам, и даже первому премьер-министру Сингапура Ли Куан Ю.

"Но народы и правящие круги и Сингапура, и США, и Китая сумели отделить зерна от плевел, поставив достоинства своих руководителей выше недостатков. Ведь давно известно: не ошибается тот, кто не работает. Давайте и мы воздадим должное историческим заслугам Первого Президента, выдвинем на первый план его несомненные успехи и достоинства, а возможные просчеты оставим в назидание будущим руководителям нашей страны. Уверен, с точки зрения будущего нашего государства это будет правильно", – полагает Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, глава государства отметил, что "трагический январь" стал самым суровым испытанием за все годы независимости нашей страны. Он подчеркнул, что нам удалось успешно сдать экзамен на зрелость общества и состоятельность государства. При этом, как считает президент, предстоит проделать глубокий анализ всех причин и последствий этих событий, извлечь соответствующие уроки.

"Понимая, что наша страна вступила в очень сложный этап своего развития, я с благодарностью принимаю предложение возглавить партию Nur Otan. Это решение продиктовано готовностью приступить к работе по трансформации партии и консолидации всего общества. При этом, как глава государства, я буду служить в качестве гаранта открытой и честной политической конкуренции. Моя конституционная обязанность – это обеспечение согласованных действий всех ветвей власти и ответственности государственных органов перед народом. Эти обстоятельства, безусловно, предполагают некое дистанцирование президента от деятельности любых партий и движений. Поэтому через какое-то время, возможно, уже к концу этого года, мы вернемся к вопросу о целесообразности моего дальнейшего председательства в партии Nur Otan. Равноудаленный статус главы государства нужно окончательно закрепить в обширном пакете политических реформ", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил о выдвинутой им масштабной повестке всесторонней модернизации страны. По его мнению, партия Nur Otan должна активно включиться в ее реализацию и выступить настоящим мотором прогрессивных преобразований и обновления Казахстана.

"Для этого Nur Otan должна сама обновиться. Потребуется не косметическая перезагрузка, а кардинальная перестройка всей работы партии", – сказал он.

Глава государства призвал членов партии сконцентрироваться на следующих приоритетах.

Первой задачей президент назвал укрепление солидарности в рядах партии, консолидацию всех конструктивных сил общества. По его словам, сплоченность, товарищество, твердая позиция и вера в будущее имеют огромное значение для построения Нового Казахстана.

Наряду с этим, как считает Касым-Жомарт Токаев, партия не должна копировать работу государственных органов. Он заявил, что партия Nur Otan должна заниматься главным образом идеологической и кадровой работой, в нужных случаях – направлять работу госаппарата.

"Нужно понимать, что дальнейшая жизнеспособность партии зависит от того, в каком объеме будут выполнены предвыборные обещания. Мое убеждение: лучше не выдавать на-гора кучу обещаний, оторванных от реальности и заведомо нереализуемых. Лучше меньше, да лучше. Нужно исходить из реальности. Поэтому партии совместно с правительством и акиматами предстоит провести полную ревизию исполнения предвыборных обещаний", – сказал президент.

Кроме того, глава государства поручил пересмотреть организационную структуру партии, в частности, вместо первого заместителя предусмотреть позицию исполнительного секретаря, а также других секретарей по соответствующим направлениям.

Касым-Жомарт Токаев призвал кардинально обновить текущие планы общественных советов, включая их персональных составов, наладить сотрудничество с другими партиями и общественными объединениями.

Президент считает необходимым осуществить перезагрузку партийной фракции в мажилисе, усилить участие партийцев в решении актуальных социально-экономических проблем в регионах, активизировать деятельность общественных приемных, наполнить новым содержанием антикоррупционную стратегию партии, без сожаления расстаться со всеми приспособленцами, флюгерами, карьеристами, которых достаточно в ее составе, а также качественно усилить работу молодежного крыла партии Jas Otan.

Отдельный блок в речи Касым-Жомарт Токаев был посвящен деятельности фонда "Қазақстан Халқына". Он выразил признательность предпринимателям за денежные вклады в фонд. Вместе с тем, он отметил, что некоторые заметные в бизнесе персоны, которые являются частью олигополии и даже ее олицетворением, не спешат участвовать в благотворительной акции, инициированной главой государства.

"Это что: жадность, нигилизм, разгильдяйство или пренебрежение? Во всяком случае, у государства имеется весь набор полномочий, чтобы получить полный ответ на этот вопрос. Со своей стороны, планирую выпустить специальный указ, регламентирующий процесс благотворительности со стороны крупного бизнеса", – сказал он.

В завершение выступления Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что на посту президента и в работе партии будет придерживаться принципа верности интересам страны.

"Nur Otan – главная политическая сила страны. Поэтому за будущее Казахстана, прежде всего, отвечает наша партия. Каждый из нас должен работать, глубоко осознавая эту ответственность. По сути, Nur Otan должен быть партией государственников. Члены организации должны ставить интересы государства превыше всего", – резюмировал председатель партии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1953572-o-chem-govoril-tokaev-na-proshedshem-sezde-partii-nur-otan/