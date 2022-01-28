Токаев заявил, что у Nur Otan будет новая стратегия против коррупции

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Nur Otan заявил, что партия должна быть в авангарде борьбы с коррупцией в Казахстане. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте пресс-службы Токаева.

"Nur Otan должна быть в авангарде объявленной мною беспощадной борьбы с коррупцией, выдвигать полезные инициативы по этой серьезнейшей проблеме. Ни для кого не секрет, что системная коррупция стала своего рода спусковым крючком январских потрясений", - заявил Токаев.

Он добавил, что в обществе нужно сформировать полное непринятие коррупции.

"Это невозможно без мобилизации гражданского общества, неотъемлемой частью которого является партия. Поэтому партии предстоит наполнить новым содержанием свою антикоррупционную стратегию", - добавил Токаев.

Напомним, что сегодня Токаев рассказал, как теперь будет работать партия Nur Otan.

При этом президент отменил должность первого заместителя председателя в партии. Также стал известен новый состав политсовета Nur Otan.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1953554-tokaev-zayavil-chto-u-nur-otan-budet-novaya-strategiya-protiv-korruptsii/