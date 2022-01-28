Токаев хочет обсудить целесообразность своего председательства в Nur Otan в конце 2022 года

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Nur Otan заявил, что сейчас с благодарностью принимает председательство в партии, однако к концу года он предложил вернуться к этому вопросу и обсудить целесообразность его нахождения на этой должности. Его слова публикует пресс-служба Акорды в своем официальном Twitter-аккаунте.

"Понимая, что наша страна вступила в очень сложный этап своего развития, я с благодарностью принимаю предложение возглавить партию Nur Otan. Это решение продиктовано готовностью приступить к работе по трансформации партии и консолидации всего общества", - заявил Токаев.

Он добавил, что в качестве президента он будет служить "гарантом честной политической конкуренции" – как отметил Токаев, позже к вопросу его председательства в партии нужно будет вернуться.

"Моя конституционная обязанность – обеспечение согласованных действий всех ветвей власти и ответственности государственных органов перед народом.

Эти обстоятельства, безусловно, предполагают некое дистанцирование президента от деятельности любых партий и движений. Поэтому через какое-то время, возможно, уже к концу этого года, мы вернемся к вопросу о целесообразности моего дальнейшего председательства в Nur Otan.

Равноудаленный статус главы государства нужно окончательно закрепить в обширном пакете политических реформ", - заявил Токаев.

Напомним, сегодня Токаев стал председателем партии Nur Otan – ранее этот пост занимал Нурсултан Назарбаев.

Токаев призвал не забывать заслуги Первого Президента – он заявил, что ошибки совершают все лидеры: не совершает их только тот, кто не работает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1953535-tokaev-s-blagodarnostyu-prinimayu-predlozhenie-vozglavit-partiyu-nur-otan/