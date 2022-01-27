Токаев: Мы обязаны принять меры, чтобы криминал и террористы не могли больше захватывать наши города

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Под председательством главы государства состоялось заседание Совета Безопасности, на котором были рассмотрены меры по реорганизации и укреплению системы обеспечения национальной безопасности, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Открывая заседание, председатель Совета Безопасности Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в настоящее время ситуация в стране полностью стабилизирована, правопорядок восстановлен. Принимаются все меры для повышения уровня защищенности личности, общества и государства.

Президент отметил, что всем госорганам необходимо извлечь уроки. Модернизированная система национальной безопасности должна быть готова отвечать на вызовы любой сложности.

"Мы обязаны принять меры, чтобы криминал и террористы не могли больше захватывать наши города, посягать на мирную жизнь граждан и их семей, угрожать государственности. Именно на это нацелена перенастройка системы нацбезопасности", – акцентировал внимание Касым-Жомарт Токаев.

Глава Совета Безопасности отметил, что изменить свою работу следует всем структурам, отвечающим за безопасность, при этом их взаимодействие должно являться максимально сбалансированным.

Глава государства поручил приступить к незамедлительной реализации конкретных мер по укреплению всех аспектов национальной безопасности. В ходе заседания Совета Безопасности приняты конкретные решения, направленные на реформирование системы национальной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1953329-tokaev-my-obyazany-prinyat-mery-chtoby-terroristy-ne-mogli-bolshe-zahvatyvat-nashi-goroda/