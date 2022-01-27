"Этот рычаг Токаеву сейчас очень нужен": эксперт о партии Nur Otan

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Политолог Данияр Ашимбаев прокомментировал разговоры о необходимости самороспуска партии Nur Otan и мажилиса, передает NUR.KZ со ссылкой на пост эксперта в Telegram-канале.

Ашимбаев написал, что «в последнее время очень много разговоров о необходимости самороспуска партии Nur Otan, мажилиса, маслихатов и срочном проведении досрочных «правильных» и «демократических» выборов, не говоря уже о «люстрации»».

«Давайте посмотрим на ситуацию с точки зрения логики.

Роспуск партии или парламента потребует проведения досрочных выборов, в которых смогут принять участие только зарегистрированные партии. Других партий не появилось, несмотря на снижение требований к их численности в позапрошлом году. И, похоже, что никто их особо создавать не спешит.

Таким образом, если проводить досрочные выборы, то в списках будут те же 5 или 6 партий.

Адекватным было бы проведение дискуссии по изменению выборного законодательства, а может и структуры представительной власти, а то вопрос уже конституционный. Вносить изменения в основной закон наспех, как представляется, в нынешних условиях нецелесообразно.

То же касается и роли партии Nur Otan (возможны варианты названия). Власти в любом случае нужна своя партия и создавать ее с нуля никто не будет. Сейчас на партию завязано парламентское большинство и, соответственно, формирование правительства. Этот рычаг Токаеву сейчас очень нужен. Партия, как мы знаем, может (и должна быть) эффективным механизмом обеспечения диалога власти и общества через мажилис и маслихаты и инструментом контроля над деятельностью исполнительной власти», - написал он.

По мнению политолога, «если в центре мажилис является органом достаточно активным и энергичным, то в регионах представительная власть не работает вообще. Принципиально важно отобрать у акимов контроль над партией и заставить маслихаты заниматься делом».

«На данном этапе, подчеркиваю, необходимо, чтобы президент Токаев возглавил партию власти и произвел перезагрузку ее политических функций (в первую очередь в регионах).

Сейчас многие «давят на эмоции», но «революционная горячка» и популизм - плохие советчики.

Государство сейчас само заинтересовано в реформах, как и общество в целом.

Но реформирование должно быть направлено на осмысленные задачи - сохранение стабильности и согласия в стране, эффективный диалог населения и государства, системное улучшение качества управления в стране, обеспечение транспарентности, общественного и парламентского контроля, социальной и правовой справедливости, борьба с непотизмом и коррупцией.

Нужна не «люстрация», а создание системы, при которой будет исключено формирование новой олигархии», - считает Ашимбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1953244-etot-rychag-tokaevu-seychas-ochen-nuzhen-ekspert-o-partii-nur-otan/