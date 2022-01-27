Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы государственных инициатив

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Сенаторы предлагают отменить необходимость согласования государственных инициатив с Елбасы. Эта норма прописана в конституционном законе "О Первом Президенте - Елбасы", изменения в который сегодня на пленарном заседании палаты рассматривали сенаторы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу палаты.

Депутаты обсудили и раннее предложенные мажилисменами изменения и дополнения в законы "О Совете безопасности" и "Об Ассамблее народа Казахстана". Согласно поправкам, предполагается отмена права Елбасы на пожизненное председательство в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана.

Депутаты верхней палаты одобрили все раннее озвученные изменения, но предложили свою поправку и вернули законопроект на повторное рассмотрение в нижнюю палату.

"Сенаторы поддержали изменения в законодательстве о том, что Совет безопасности и АНК должен возглавлять глава государства по своей должности. В то же время, сенаторы в ходе обсуждения законопроекта внесли еще одну поправку. Из закона "О Первом Президенте" исключается норма о том, что инициативы по основным направлениям внешней и внутренней согласовываются с Елбасы. Таким образом, Сенат концептуально одобрил изменения в законодательство и принял решение вернуть в мажилис с этой поправкой", - отметила сенатор Ляззат Сулеймен.

Теперь поправка будет рассматриваться депутатами мажилиса и в случае принятия законопроект будет направлен на подпись президенту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1953219-senat-predlozhil-otmenit-neobhodimost-soglasovaniya-s-elbasy-gosudarstvennyh-initsiativ/