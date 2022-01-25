Токаев: Мы формируем новую политическую культуру

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал в своем Twitter-профиле новый пост.

"Мы формируем новую политическую культуру. Различные взгляды, но единая нация. Только путем уважения мнения других и через открытый диалог наша страна безусловно будет двигаться вперед", - написал глава государства.

Напомним, сегодня президент принял участие в саммите глав государств "Центральная Азия – Китай". О чем он говорил на мероприятии, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1952954-tokaev-kazahstan-budet-dvigatsya-vpered-tolko-putem-uvazheniya-mneniya-drugih-i-cherez-otkrytyy-dialog/