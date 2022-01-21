Токаев встретился с членами Олимпийской и Паралимпийской сборных Казахстана (фото)

Касым-Жомарт Токаев с олимпийцами. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами национальных Олимпийской и Паралимпийской сборных Казахстана, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства в своем выступлении отметил, что предстоящие в Пекине зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, на которых нашу страну будут представлять лучшие спортсмены, станут знаковым событием для всех любителей спорта.

"Защита чести нашей страны на этих состязаниях – долг и огромная ответственность. Казахстанские спортсмены не раз поднимались на пьедестал почета на Олимпийских играх. Благодаря им гордо развевался наш флаг и исполнялся гимн. Несомненно, в этот момент сердце каждого казахстанца переполняет чувство гордости за свою страну. Надеюсь, что вы оправдаете возложенное на вас доверие всего нашего народа", – с воодушевлением подчеркнул президент.

Касым-Жомарт Токаев с олимпийцами. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что казахстанские атлеты достойно выступали на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх, завоевав 2 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. Как отметил Глава государства, спортсмены Владимир Смирнов, Людмила Прокашева, Елена Хрусталева, Денис Тен, Юлия Галышева, навсегда вписавшие свои имена в историю отечественного олимпизма, своими триумфальными победами укрепили в наших гражданах чувство гордости за свою страну.

"Уверен, вы также блестяще выступите на предстоящих Олимпийских играх. Серьезный старт предстоит и для наших паралимпийцев. Паралимпийские игры имеют большое значение для развития инклюзивного общества в нашей стране. Истории побед казахстанских паралимпийцев служат примером целеустремленности, упорства и веры в свои силы. К сожалению, последние дни подготовки наших спортсменов были омрачены трагическими январскими событиями. Но главное, благодаря сплоченности и солидарности наш народ смог дать решительный отпор терроризму, посягнувшему на целостность государства. Знаю, что общенациональное единство мы продемонстрируем и в дни соревнований, когда всей страной будем болеть за нашу сборную", – заявил президент.

Президент обратил внимание на то, что спортсмены многие годы упорно работали, чтобы получить путевку на Олимпиаду, а тренеры вложили все силы и душу в их профессиональный рост.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

"Теперь вам предстоит оправдать надежды не только родных и близких, но и миллионов казахстанских болельщиков. Ваши настойчивость и воля к победе являются вдохновляющим примером", –сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также остановился на поддержке массового и детско-юношеского спорта, который всегда была одним из ключевых приоритетов государства. Президент отметил, что по его поручению с прошлого года действует подушевое финансирование государственного спортивного заказа.

"Это придало мощный импульс развитию спортивных секций и дворовых клубов. Как вы знаете, 2022 год я объявил Годом детей. Необходимо объединить усилия государства и общества для обеспечения гармоничного развития подрастающего поколения. Убежден, все эти меры внесут свой вклад в укрепление здоровья и духовно-нравственное воспитание наших детей", – отметил глава государства.

Фото: akorda.kz

В завершение встречи знаменосец Олимпийской сборной Абзал Ажгалиев и капитан Паралимпийской сборной Александр Герлиц получили из рук президента Государственный флаг Казахстана и принесли присягу.

Касым-Жомарт Токаев пожелал спортсменам удачного выступить на предстоящих играх, чтобы поднять наш небесно-голубой флаг на вершину Олимпа и укрепить авторитет страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1952420-tokaev-vstretilsya-s-chlenami-natsionalnyh-olimpiyskoy-i-paralimpiyskoy-sbornyh-kazahstana/