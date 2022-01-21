Появилось полное видео выступления Токаева на встрече с казахстанскими бизнесменами

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Facebook.com/Berik Uali

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями крупного отечественного бизнеса. Полное видео данного мероприятия опубликовал официальный YouTube-канал пресс-службы главы государства.

В рамках встречи Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости проведения ревизии всех казахстанских месторождений. Он также отметил, что предстоит провести анализ всех искусственно созданных монополий.

Токаев заявил, что "прибыльные гиганты" в Казахстане не платят государству налоги. Он потребовал обеспечить казну полагающимися ей средствами.

По мнению президента, бизнес и власть несут солидарную ответственность за будущее Казахстана.

Токаев во время встречи с казахстанскими бизнесменами рассказал о необходимости снижения участия государства в экономике. При этом, он подчеркнул, что стратегические объекты должны оставаться под контролем государства.

Также глава государства рассказал о своих планах по переформатированию отечественного образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1952419-poyavilos-polnoe-video-vystupleniya-tokaeva-na-vstreche-s-kazahstanskimi-biznesmenami/