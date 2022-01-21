Токаев: Разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня

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Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с казахстанскими бизнесменами заявил, что расслоение в доходах казахстанцев сыграло роль зажженной спички в обществе, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что сейчас Казахстану нужны реальные реформы.

"Страна изменилась, изменилось и отношение наших граждан, казахстанцев, к экономической системе и жизни в целом. Как я заявил 11 января в парламенте, разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня.

На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, предпринимателям это явление действительно хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоявшие за ними заговорщики.

Следствие сейчас ведется. Я думаю, они вам будут они известны, как и всей мировой общественности", - сказал президент.

Напомним, что сегодня глава государства и фонд "Қазақстан халқына" раскритиковали сбор однодневных зарплат госслужащих в пользу фонда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1952308-tokaev-razryv-mezhdu-bogatymi-i-bednymi-dostig-nedopustimogo-urovnya/