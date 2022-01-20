Токаев: Развитие, стабильность и реформы невозможны в условиях хаоса

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о приверженности Казахстана международным обязательствам. Глава государства написал об этом на своей официальной странице в Twitter.

"Казахстан остается приверженным своим международным обязательствам и универсальным принципам в области прав человека и верховенства закона. Мы никогда не свернем с курса дальнейшей политической модернизации.

Развитие, стабильность и реформы невозможны в условиях хаоса. Закон и порядок – основа нашей стабильности", - написал Токаев.

Напомним, что сегодня Токаев созванивался с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Главы государств обсудили вопросы безопасности в регионе.

Кроме того, накануне президент также опубликовал несколько записей в Twitter, в которых пообещал отечественным и иностранным инвесторам "беспощадную борьбу с коррупцией".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1952210-tokaev-razvitie-stabilnost-i-reformy-nevozmozhny-v-usloviyah-haosa/