"Начинал с самых низов": Токаев высказался о новом министре обороны Жаксылыкове

Руслан Жаксылыков. Фото: Sputnik/Анатолий Устиненко

Президент Касым-Жомарт Токаев представил нового министра обороны Руслана Жаксылыкова, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства отметил, что новый министр является кадровым военнослужащим, он получил военное образование, которое начинал в Алматинском Высшем общевойсковом командном училище, продолжил в Академии имени М.В. Фрунзе и Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

"Он имеет большой опыт работы. Во внутренних войсках проработал более 30 лет. Начинал свою деятельность с самых низов, работал на разных руководящих должностях и прошел свой военный путь до заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего Национальной гвардией", – сказал президент.

Также в ходе заседания глава государства раскритиковал Мурата Бектанова за действия во время январских событий, освободив сегодня его от должности министра обороны.

Новым министром обороны Токаев назначил Руслана Жаксылыкова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1951987-nachinal-s-samyh-nizov-tokaev-vyskazalsya-o-novom-glave-minoborony-zhaksylykove/