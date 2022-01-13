"С тяжелым сердцем переживаю": Алия Назарбаева высказалась о трагических событиях в стране

Алия Назарбаева. Фото: instagram.com/aliya_nazarbayeva_official

Младшая дочь Первого Президента Казахстана Алия Назарбаева на своей странице в Facebook высказалась о трагических событиях в стране и поблагодарила казахстанцев за поддержку Елбасы, передает корреспондент NUR.KZ.

"С тяжелым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших.

Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время.

Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов.

Казахстану желаю только мира и процветания, казахстанцам - благополучия и здоровья. Берегите себя", - написала Алия Назарбаева.

Напомним, ранее пресс-секретарь Первого Президента сообщил, что во время беспорядков Елбасы все время находился в столице и сам принял решение передать пост главы Совета Безопасности Токаеву.

Между тем в пресс-службе мажилиса объяснили отсутствие Дариги Назарбаевой на последних двух заседаниях палаты, в том числе с участием президента. Как заявили в пресс-службе мажилиса, Назарбаева отсутствовала из-за болезни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1950922-on-poluchaet-mnogo-soobscheniy-aliya-nazarbaeva-poblagodarila-kazahstantsev-za-podderzhku-elbasy/