Токаев посетил больницу скорой неотложной помощи в Алматы

Касым-Жомарт Токаев на встрече с пострадавшим. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с пострадавшими в результате беспорядков в Алматы, которые сейчас проходят лечение в городской больнице скорой неотложной помощи, передает официальный сайт Акорды.

В ходе рабочей поездки в Алматы Глава государства посетил городскую больницу скорой неотложной помощи.

Посещая палаты травматологического отделения, Касым-Жомарт Токаев побеседовал с пострадавшими во время террористической атаки.

Касым-Жомарт Токаев на встрече с пострадавшими. Фото: Акорда

Президент поинтересовался состоянием здоровья раненых и пожелал им скорейшего выздоровления, а также побеседовал с медицинскими работниками. Всем пострадавшим сотрудникам силовых структур будет оказана поддержка.

Как сообщили врачи, всем пострадавшим в ходе беспорядков была оказана своевременная медицинская помощь в полном объеме.

Напомним, что сегодня Токаев прибыл в Алматы. В ходе своего визита он провел заседание городского оперштаба, а также встретился с семьями полицейских и военных, погибших в ходе беспорядков в городе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1950832-tokaev-posetil-bolnitsu-skoroy-neotlozhnoy-pomoschi-v-almaty/