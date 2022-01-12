Токаев посетил больницу скорой неотложной помощи в Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с пострадавшими в результате беспорядков в Алматы, которые сейчас проходят лечение в городской больнице скорой неотложной помощи, передает официальный сайт Акорды.
В ходе рабочей поездки в Алматы Глава государства посетил городскую больницу скорой неотложной помощи.
Посещая палаты травматологического отделения, Касым-Жомарт Токаев побеседовал с пострадавшими во время террористической атаки.
Президент поинтересовался состоянием здоровья раненых и пожелал им скорейшего выздоровления, а также побеседовал с медицинскими работниками. Всем пострадавшим сотрудникам силовых структур будет оказана поддержка.
Как сообщили врачи, всем пострадавшим в ходе беспорядков была оказана своевременная медицинская помощь в полном объеме.
Напомним, что сегодня Токаев прибыл в Алматы. В ходе своего визита он провел заседание городского оперштаба, а также встретился с семьями полицейских и военных, погибших в ходе беспорядков в городе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1950832-tokaev-posetil-bolnitsu-skoroy-neotlozhnoy-pomoschi-v-almaty/