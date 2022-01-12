Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматы

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня, 12 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал в Алматы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Алматинская трагедия".

О прибытии президента в южную столицу сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.

"Подтверждаем, что президент прибыл в Алматы. Принимал участие в заседании оперативного штаба в Алматы. Также прошла встреча с родными и близкими погибших сотрудников полиции, военнослужащих, выразил соболезнования и вручил награды", - сообщил Уали.

Отметим, что ранее алматинцы в соцсетях начали делиться видеороликами, на которых запечатлены вертолеты, летающие над городом, а также охраняемый кортеж, замеченный на улицах южной столицы.

Видеозаписи были опубликованы в соцсетях и мессенджерах.

Авторы видео указали, что насчитали сразу несколько вертолетов, курсирующих в небе над Алматы от верхней до нижней части города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1950772-kasym-zhomart-tokaev-pribyl-v-almaty-video/