Токаев 11 января предложит новый состав правительства Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании сессии совета ОДКБ заявил, что завтра внесет в парламент предложение по новому составу правительства страны, передает корреспондент NUR.KZ.

«Завтра я внесу в парламент предложение по новому составу правительства и поставлю конкретные задачи по решению острых проблем в социально-экономической сфере.

В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней закончится и успешная миссия контингента ОДКБ», - заявил Токаев.

Напомним, 5 января Токаев отправил правительство в отставку. Временно обязанности премьер-министра исполняет Алихан Смаилов, которого Токаев назвал "опытным экономистом и квалифицированным руководителем".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1950293-tokaev-11-yanvarya-predlozhit-novyy-sostav-pravitelstva-kazahstana/