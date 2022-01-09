Пресс-секретарь Токаева: Президент непрерывно работает почти 120 часов

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали в интервью телеканалу «Хабар 24» рассказал о деятельности Касым-Жомарта Токаева в дни беспорядков в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Берик Уали отметил, что информировать общественность о деятельности президента вправе только его пресс-служба. У остальных ведомств, по его словам, такого права нет.

"Глава государства с начала митингов в Мангистау работает в Акорде, следит за ситуацией. Президент работает в режиме нон-стоп, на полном контроле держит ситуацию в стране. Вы об этом сами знаете.

Когда ситуация набрала критический оборот, чтобы стабилизировать положение в стране, глава государства своевременно принял смелые решения, через эфиры своевременно выпускал обращения народу Казахстана", - сказал Берик Уали.

По словам пресс-секретаря Токаева, все эти дни президент проводит совещания, переговоры по телефону с главами соседних государств, принимает министров, подписывает указы.

"В эти дни он несколько раз обращался к казахстанцам… с 4 января, уже почти 120 часов непрерывно Касым-Жомарт Кемелевич работает в Акорде", - добавил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1950139-press-sekretar-tokaeva-prezident-nepreryvno-rabotaet-pochti-120-chasov/