Отставка правительства из-за массовых акций протеста: мнение политологов

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Казахстанские политологи прокомментировали сегодняшнюю отставку правительства, а также крупные назначения в Акорде, передает NUR.KZ.

Напомним, что рано утром на фоне массовых акций протеста в Казахстане глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства.

По мнению политолога Уразгали Сельтеева, нужна не только долгожданная отставка правительства.

«Надо убирать всех акимов, которые не вышли на улицу к людям в новом году. Это один из главных индикаторов. В работе с людьми свои подходы они уже не смогут поменять. Давать очередной шанс бессмысленно», - написал он у себя в Telegram-канале.

Политолог Газиз Абишев, комментируя в своем Telegram-канале отставку правительства отметил, что «на него много чего спишут, и справедливо. Вопрос в том, насколько обновится кабинет министров. Его нужно усиливать, тут вопросов нет».

«Потянет ли и.о. Смаилов? Быть может, нужен кто-то более тяжеловесный, с опытом антикризисной работы»,- считает он.

По его мнению, экс-помощнику президента по политическим вопросам Ерлану Карину в новой должности будет отведена большая роль в умиротворении общества.

«Государственный секретарь, согласно закону, является представителем президента по широкому кругу внутренних и внешних вопросов. Похоже, Ерлану Карину в этой должности отводится большая роль в умиротворении общества и построении конструктивного внутринационального диалога между властью и обществом. Этот диалог необходим, как воздух», - считает Абишев.

В свою очередь политолог Данияр Ашимбаев написал в своем Telegram-канале, что «произошедшие кадровые решения (отставка правительства Мамина, назначение Алихана Смаилова и.о. премьера, а Ерлана Карина - госсекретарем), как это ни парадоксально звучит на фоне последних событий - плановые и ожидаемые».

«Уходящие Аскар Узакпаевич и Крымбек Елеуович проделали большую работу и было бы несправедливо их уход связывать только с событиями в Мангистау и Алматы.

Станет ли Смаилов премьером (кандидатуру должна внести партия и одобрить Мажилис) и станет ли он хорошим премьером, говорить пока рано. Он все-таки «слишком столичный» чиновник, хотя и достаточно публичный.

А вот приход Ерлана Карина можно только приветствовать. Он достаточно открытый и мудрый политик и исследователь, который уже сделал немало для страны», - считает он.

Напомним, повышение цен на сжиженный газ привело к массовым акциям протеста сначала в Жанаозене, Актау и Мангистауской области, а после и в других регионах страны. В Алматы накануне акции протеста переросли в массовые беспорядки. В итоге вчера в Алматы и Мангистауской области был введен режим ЧП и комендантский час.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1949857-otstavka-pravitelstva-iz-za-massovyh-aktsiy-protesta-mnenie-politologov/