Токаев подписал пять новых законов

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько новых законов, передает официальный сайт Акорды.

Всего президент подписал пять документов:

Закон Республики Казахстан "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан";

Закон Республики Казахстан "О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан";

Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан";

Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан";

Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности".

Тексты законов публикуются в печати.

Напомним, что сегодня президент также подписал закон об отмене смертной казни в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1949200-tokaev-podpisal-zakony-ob-upolnomochennom-po-pravam-cheloveka/