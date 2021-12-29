Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон об отмене смертной казни, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни", - говорится в сообщении.

Текст закона публикуется в печати.

Закон предусматривает полное исключение смертной казни из национального законодательства.

Отметим, что с 2003 года в Казахстане был введен мораторий на смертную казнь.

Отменить смертную казнь в Казахстане предложили еще в сентябре 2019 года. В декабре того же года Токаев поручил начать процедуру окончательной отмены смертной казни в стране. В сентябре 2020 года высшая мера наказания в республике была отменена официально.

В декабре минувшего года документ об отмене одобрили в мажилисе, а 2 января текущего года Токаев подписал закон "О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни".

В октябре этого года заявлялось о том, что смертную казнь в Казахстане уберут из 13 статей УК и оставят в четырех, однако в ноябре общественники предложили исключить высшую меру из всех статей Кодекса.

Неделю назад, 23 декабря, депутаты сената на пленарном заседании палаты в двух чтениях приняли проект закона "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни", после чего документ был направлен на подпись президенту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1949195-tokaev-podpisal-zakon-ob-otmene-smertnoy-kazni/