Токаев прилетел в Санкт-Петербург (фото)

Фото: Берик Уали\facebook

Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Санкт-Петербург, об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в Facebook.

"Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Санкт-Петербург для участия в традиционной неформальной встрече глав государств стран-участников Содружества Независимых Государств.

В ходе встречи лидеры СНГ обсудят итоги проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспективы развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности Организации", - сообщил Уали.

Также, по его словам, планируется рассмотрение актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.

Напомним, накануне в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ прилетел Нурсултан Назарбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1948917-tokaev-priletel-v-sankt-peterburg-foto/