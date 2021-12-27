Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал три новых закона, передает официальный сайт Акорды.

Глава государства официально подписал следующие документы:

Закон Республики Казахстан "О промышленной политике";

Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам промышленной политики";

Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом".

Тексты всех законов публикуются в печати.

Напомним, что сегодня Токаеву также рассказали о модернизации пенсионной системы в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1948781-tokaev-podpisal-tri-novyh-zakona/