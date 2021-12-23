Мусин рассказал Токаеву о планах по развитию космической отрасли

Касым-Жомарт Токаев и Багдат Мусин. Фото: akorda.kz

Глава государства принял министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о ходе реализации цифровой трансформации в целях совершенствования системы государственного управления и деятельности министерства по итогам текущего года.

Президенту было доложено о промежуточных результатах реинжиниринга бизнес-процессов функций предоставления государственных услуг, роли цифровизации в противодействии коррупции. Пересмотрены 110 бизнес-процессов в разрезе конкретных жизненных ситуаций граждан. В частности, представлен опыт трансформации процессов выпуска водительских удостоверений, установления инвалидности и проактивного начисления пособий, внедрения новых подходов для получения субсидий в сельском хозяйстве.

Глава государства поддержал представленные KPI для цифровых вице-министров и критерии оценки их работы, а также инициативу ведомства по началу обучения всех государственных служащих цифровым компетенциям с 2022 года. Президент отметил, что для успешной цифровой трансформации каждый госслужащий должен обладать необходимым объемом цифровых навыков.

Ведомством в этом году увеличено количество проверок на 500%, в результате которых на операторов связи наложены штрафы за несоблюдение параметров качества связи. Принятые меры позволили улучшить качество связи в 532 селах.

В пилотном режиме доступны услуги посредством видео-консультации государственных слуг в мобильном приложении «ЦОН». На текущий момент реализована возможность цифрового оборота 34 справок. В мобильном приложении еGov mobile реализован сервис «Цифровые документы», содержащий 18 видов документов. На сегодняшний день услугой воспользовались 6 млн человек.

Кроме того, Багдат Мусин рассказал президенту о текущей деятельности и планах по развитию IТ-сферы и космической отрасли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1948268-musin-rasskazal-tokaevu-o-planah-po-razvitiyu-kosmicheskoy-otrasli/