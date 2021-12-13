Токаев вручил госнаграды и премии ряду казахстанцев (фото)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии вручения государственных наград и премий, передает официальный сайт Акорды.

Обращаясь к участникам мероприятия, Касым-Жомарт Токаев поздравил их с 30-летием Независимости Казахстана и подчеркнул особую значимость этого праздника для нашего народа.

"С исторической точки зрения мы за короткий срок заложили основы нового Казахстана. Мы стали сильным и авторитетным государством с сильной экономикой. Это стало возможным благодаря, прежде всего, дальновидной политике Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева и самоотверженному труду всех казахстанцев.

Успех любого государства зависит от его граждан. Это закономерно. Государство с мощным человеческим капиталом способно преодолеть все трудности. За период Независимости наш народ продемонстрировал сплоченность и патриотизм.

Не зря говорят: "Труд – источник благополучия, светило счастья". Несомненно, наши сегодняшние достижения – общая победа всех казахстанцев. Многие наши граждане внесли весомый вклад в развитие нового Казахстана.

В этот знаменательный день я выражаю искреннюю благодарность всем гражданам нашей страны за их упорный труд", – поблагодарил президент.

Вручение госнаград. Фото: Акорда

Как заявил Касым-Жомарт Токаев, 30-летие Независимости – это значимая веха в истории нашей многовековой государственности, важный рубеж в летописи современного Казахстана.

По его словам, за эти годы наша страна прошла большой путь, ознаменованный значимыми достижениями и преодолением сложных вызовов.

"Подавляющее большинство граждан страны своим созидательным трудом вносит значимый вклад в дело строительства сильного и прогрессивного государства. Сегодня, награждая вас, мы выражаем признательность всем, кто внес свой вклад в процветание Казахстана.

Вы показали яркий пример подлинного патриотизма, высокого профессионализма и самоотверженного труда. Подрастающее поколение равняется на вас.

Год назад я говорил о необходимости отметить юбилей конкретными достижениями, без шума, суеты и лишних затрат. В год 30-летия Независимости начаты новые масштабные реформы. Поэтому есть все основания считать этот год продуктивным.

Мы осуществляем модернизацию экономики и социальной сферы. Несмотря на пандемию, государство оказывает поддержку отечественному бизнесу", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

В выступлении президент отметил поступательное развитие экономики и социальной сферы, в том числе промышленности, сельского хозяйства, строительной отрасли, финансового сектора.

В регионах реализуются крупные инфраструктурные проекты. Продолжается комплексная трансформация в сфере образования и здравоохранения. Государство исполняет свои социальные обязательства, стабильно повышая пенсии, пособия и заработную плату.

"Большие изменения произошли в системе государственного управления. Мною утверждены 10 национальных проектов, нацеленных на улучшение качества жизни граждан и усиление конкурентоспособности страны.

Серьезные изменения происходят в общественно-политической сфере. Поэтапно осуществляется предложенный мной пакет политических реформ. Впервые в истории независимого Казахстана были проведены прямые выборы сельских акимов.

Касым-Жомарт Токаев на вручении наград. Фото: Акорда

В июне этого года я подписал Указ о дальнейших мерах в области прав человека. Данный документ направлен на комплексную модернизацию правоохранительной сферы.

Предпринимаются конкретные меры для постепенного развития общественного диалога. Все это позволит нашим гражданам принимать активное участие в принятии решений и государственном управлении.

Наша цель – эффективное государство и справедливое общество. Этот стратегический вектор остается неизменным. Перед нами стоят масштабные задачи по дальнейшему повышению благосостояния народа, укреплению нашей священной Независимости", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил о своем поручении председателям обеих плат парламента, премьер-министру и государственному секретарю посетить регионы страны в преддверии Дня Независимости для встреч с местными жителями и вручения государственных наград отличившимся гражданам.

Напомним, что сегодня Тургумбаев, Байбек и Назарбаева также получили госнаграды от президента.

Вручение госнаград. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на вручении наград. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на вручении наград. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на вручении наград. Фото: Акорда

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1946666-tokaev-provel-torzhestvennuyu-tseremoniyu-vrucheniya-gosudarstvennyh-nagrad-i-premiy/