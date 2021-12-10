Назарбаев: На сегодня пенсионные активы ЕНПФ составляют почти 13 трлн тенге

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

В преддверии дня независимости Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев ответил на вопросы газеты "Деловой Казахстан". Елбасы высказался и о принятом в этом году решении о досрочном снятии части пенсионных накоплений казахстанцев.

Журналист издания отметила, что реформаторы всегда критикуются, в Казахстане тоже все подвергалось критике: пенсионная и страховая реформы, создание Национального фонда и государственных институтов развития, вложения в зарубежные ценные бумаги средств Нацфонда и ЕНПФ, выход с евробондами на зарубежные рынки.

"Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны", а Вы видите в каких-то из этих решений ошибки, недочеты, или может быть что-то приходилось исправлять по ходу дела?" - поинтересовалась интервьюер у Елбасы.

Назарбаев ответил известным афоризмом: "Не ошибается тот, кто ничего не делает".

"Некоторые умные люди к этой фразе еще добавляют, что и ничего не делать тоже является ошибкой.

После обретения независимости у нас не было много времени на раздумья и долгие прения по тому или иному вопросу. Перед нами стояла четкая стратегическая цель – в короткие сроки построить эффективно работающие экономическую и финансовую системы. Необходимо было провести ряд крупных реформ по созданию государственных институтов развития, разработке механизмов использования внебюджетных средств крупных финансовых институтов, формированию пенсионной и страховой систем. Все решения приходилось принимать ускоренно.

Поэтому вполне естественно, что с течением времени приходилось вносить какие-то корректировки в запущенные процессы, модернизировать уже сделанное.

В январе 1998 года Казахстан провел реформу пенсионной системы по чилийской модели, которая была направлена на постепенный переход от солидарных пенсий к самостоятельной системе индивидуальных обязательных пенсионных накоплений. Но получилось так, что частные пенсионные фонды вкладывали деньги своих вкладчиков в низкорентабельные долговые бумаги банков. Некоторые банки и вовсе создавали собственные частные пенсионные фонды и управляли их средствами для собственных целей. Деятельность частных пенсионных фондов была убыточной и неэффективной.

В связи с этим была в корне пересмотрена стратегия развития пенсионной системы страны. В августе 2013 года был создан АО «Единый накопительный пенсионный фонд», единственным акционером которого стало Правительство Казахстана. Дальнейшие реформы пенсионной системы заключались в пересмотре порядка расчета государственной базовой пенсии, введении системы обязательных пенсионных взносов работодателей, постепенном повышении пенсионного возраста для женщин и многое другое.

Например, в текущем году была предоставлена возможность по использованию части пенсионных накоплений граждан на улучшение жилищных условий, оплату дорогостоящего лечения или передачу в управление частным управляющим компаниям. Следует отметить, что на сегодняшний день пенсионные активы ЕНПФ составляют почти 13 трлн тенге, что эквивалентно 40% от ВВП страны, а чистый инвестиционный доход только с начала текущего года составил порядка 939 млрд тенге.

Значительная работа была проделана и в сфере страхования. В частности, можно отметить деятельность по созданию новой законодательной базы и современной инфраструктуры национального страхового рынка. Страхование было четко разделено между обязательным и добровольным. Следует отметить также и внедрение системы обязательного медицинского страхования. Звучало много критики по этому поводу, но в настоящее время система работает, и я уверен, что такие масштабные и последовательные реформы в страховании дадут свои положительные плоды.

Критические высказывания звучали и в адрес Национального фонда. Отдельные представители оппозиции даже призывали разделить его активы и раздать казахстанцам. Но это не привело бы к какому-либо заметному экономическому эффекту. Считаю такие заявления откровенным популизмом. Тем более, сегодня уже очевидно, что создание Нацфонда позволило обеспечить нам стабильное социально-экономическое развитие страны, несмотря на воздействие внешних шоков. Так, из средств фонда в периоды спада экономики выделялись средства на финансирование важнейших государственных программ, на социально значимые, инфраструктурные и прочие стратегически значимые цели.

И раз речь зашла о Нацфонде, то хочу заодно отметить и работу Национального банка. С момента создания и по конец 2020 года благодаря реализации Нацбанком долгосрочной инвестиционной стратегии фондом был получен инвестиционный доход в размере более $18,5 млрд, или порядка 32% от объема Национального фонда.

Конечно, трудности институциональных изменений всегда были и будут оставаться. И здесь нужно понимать, что реформы – это изменение действующих систем, порой это очень масштабные преобразования, а все новое всегда воспринимается с некоторым опасением. По этой причине мотивы возникновения критики, периодически возникающей при принятии тех или иных решений, понятны. Да и, с другой стороны, если это конструктивная критика, то она нужна и полезна.

В настоящее время мы видим, что все наши реформы, пройдя испытание временем, работают и приносят результаты. Но нет предела совершенству, поэтому всегда можно найти то, что следует подкорректировать и улучшить, а отдельным личностям и покритиковать", - ответил Назарбаев.

Прочитать, на какие еще вопросы ответил Елбасы, можно здесь.

Напомним, в январе этого года президент подписал закон, позволяющий казахстанцам досрочно снять часть пенсионных накоплений. Согласно документу, казахстанцы, которые имеют порог достаточности, могут использовать часть своих пенсионных накоплений на покупку жилья, улучшение своих жилищных условий, оплату лечения или передать в управление частным управляющим компаниям.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, казахстанцы должны были накопить минимальный порог достаточности для снятия пенсионных.

В конце ноября стало известно, что с 2022 года порог достаточности увеличится почти в два раза. В ЕНПФ это объяснили тем, что со следующего года в стране вырастут минимальная зарплата, минимальная пенсия и прожиточный минимум.

Казахстанцев нововведения возмутили. После критики решения ЕНПФ Токаев поручил продлить сроки действия поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1946290-nazarbaev-na-segodnya-pensionnye-aktivy-enpf-sostavlyayut-pochti-13-trln-tenge/