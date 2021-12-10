Нурсултан Назарбаев: Только правильно поставленные цели приводят к успеху

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Накануне Дня Независимости Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев ответил на вопросы газеты "Деловой Казахстан".

- Нурсултан Абишевич, 10 декабря 1991 года Верховный Совет республики принял решение о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан, а 16 декабря был принят Закон «О государственной независимости Республики Казахстан». Это был закономерный шаг в цепочке событий тех лет. Лично для Вас с чего начался путь к государственному и экономическому суверенитету Казахстана, когда Вы поняли необратимость такого исторического хода событий?

– Неизбежность распада Советского Союза вытекала из череды событий, произошедших за последние два года его существования. Они свидетельствовали о том, что центральная власть фактически потеряла контроль над общественно-политической ситуацией в стране.

Так, в июне 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. В этом документе, помимо намерения создать новое демократическое государство в составе обновленного Союза, обозначался и приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательными актами СССР. Этот шаг положил начало фактическому двоевластию в стране и «войне законов».

В январе 1991 года в прибалтийских республиках центром была предпринята попытка внедрения прямой президентской власти. Сначала в Вильнюс, а потом и в Ригу были введены войска и спецподразделения. Народ вышел на защиту избранного им Верховного Совета. Пролилась кровь. После этого республики Прибалтики окончательно взяли курс на самоопределение. Авторитет Горбачева был окончательно подорван.

Следующим знаковым событием стал августовский путч. Это было время тяжелого эмоционального напряжения. Действия так называемого ГКЧП грозили новой гражданской войной, найди они чуть большую поддержку в народе и армии. Однако общество уже не могло отказаться от перемен, перечеркнуть достигнутое и вернуться к прежним идеологическим установкам.

23 августа 1991 года после неудачной попытки госпереворота, организованного рядом партийных функционеров, я заявил о своем выходе из Политбюро Центрального комитета КПСС и состава Центрального комитета КПСС. 7 сентября на чрезвычайном съезде компартии Казахстана было принято решение об образовании на ее основе Социалистической партии. После путча деятельность компартии в ряде республик СССР оказалась под запретом. Центральная власть лишилась последнего рычага давления.

1 декабря в нашей республике прошли первые всенародные выборы президента. Еще через несколько дней я подписал Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан», который оформил юридический статус нашей республики как суверенного государства. Практически сразу же Казахстан был признан многими государствами мира как полноценный член мирового сообщества.

Впереди были годы упорного труда по формированию новой политической, экономической и правовой системы, созданию демократических институтов с учетом международного опыта и особенностей собственного исторического развития.

– Предтечей рыночной экономики в нашей стране экономисты называют Закон «О свободе хозяйственной деятельности и развитии предпринимательства в Казахской ССР» от 11 декабря 1990 года и Закон «О банках и банковской деятельности в Казахской ССР» от 7 декабря 1990 года. Как бы Вы сегодня расценили эти законодательные решения? Какую роль они сыграли в формировании экономического суверенитета, его законодательного каркаса?

– Первоочередной задачей на тот период являлось формирование новых экономических и общественных отношений, необходимых для переориентации экономической системы на рыночные рельсы.

Хочу обратить внимание на то, что на момент обретения независимости преобладающими секторами экономики Казахстана были сельское хозяйство – 30%, слабо торгуемые сектора обрабатывающей промышленности – 27%, сфера услуг – 37% и строительство – 9%. Такое разделение свидетельствует о плановом характере экономики, при котором отсутствует ориентация на потребителя.

Кроме того, в структуре обрабатывающей промышленности доминировали: производство продуктов питания – 35% и легкая промышленность – 16%, то есть сектора, характерные для аграрно-индустриальной модели.

Данная модель была ориентирована на сырьевое обеспечение других союзных республик и могла функционировать только в условиях подчинения союзному центру. Например, из Казахстана вывозилось 86% синтетического каучука, 70% добываемой нефти, 55% железной руды, 54% химической продукции. Поэтому, когда Советский Союз распался, экономика Казахстана перешла в состояние «свободного падения».

Хронический дефицит национального капитала, разрушение существовавших торгово-экономических связей и сложности адаптации советских предприятий и структур к рыночным условиям привели к глубокому спаду в экономике Казахстана.

Законы о развитии предпринимательства и банковской деятельности, принятые еще до распада Союза, действительно послужили своеобразным законодательным каркасом, определившим то направление, в котором наша страна была намерена формировать свой экономический суверенитет.

Так, Законом «О свободе хозяйственной деятельности и развитии предпринимательства в Казахской ССР» впервые были определены правовые, экономические и социальные основы для осуществления свободной предпринимательской деятельности. Закон предоставил право заниматься предпринимательской деятельностью не только отечественным предпринимателям, но и иностранным компаниям. Именно с принятием данного закона были заложены основы предпринимательского законодательства Казахстана.

Важной необходимостью на то время стала и срочная перенастройка банковской системы. Поэтому в тот же период мы приняли Закон «О банках и банковской деятельности в Казахской ССР» с целью организационно-правового оформления двухуровневой банковской системы. Этот закон заложил основу действующей в настоящее время банковской системы страны, сделав ее одной из лучших на постсоветском пространстве.

Со временем была создана продвинутая законодательная база функционирования банков, внедрены международные базельские принципы регулирования и надзора, системы ипотечного кредитования и жилищных строительных сбережений, внедрена система обязательного гарантирования депозитов населения в банках, которые позволили значительно повысить защиту интересов вкладчиков и доверие граждан Казахстана к банковскому сектору.

Результатом всего этого стало то, что на сегодня отечественный банковский сектор представлен 23 банками второго уровня, из которых 14 банков с иностранным участием, в том числе 11 дочерних банков второго уровня, и только один банк со 100%-м государственным участием. Активы банков второго уровня в настоящее время составляют 35 трлн тенге, что эквивалентно 50% от ВВП Казахстана.

– В январе 1992 года с принятием указа Президента РК «О мерах по либерализации цен» началась очень болезненная реформа ценообразования и практический переход к рыночной экономике. Это было сложно в принципе, но и вдвойне сложнее в силу того, что у страны не было собственной валюты, а значит влияние факторов извне было очень сильным. Какой комплекс мер тогда реализовывался в поддержку реформ? Какие социальные смягчающие меры предусматривались, ведь было понятно, насколько больно это ударит по населению?

– Из-за радикальной смены экономических отношений вследствие перехода к рыночной системе мгновенно возникло большое количество проблем.

Во-первых, гиперинфляция. Цены на все товары и услуги в течение 1992 года подскочили многократно, и в какой-то момент инфляция доходила даже до 3000%.

Во-вторых, наблюдался острый дефицит на продовольственные и непродовольственные товары.

В-третьих, сбережения населения обесценились, и большая часть казахстанцев оказалась за чертой бедности.

Для того, чтобы хоть как-то смягчить экономический урон для населения, был принят ряд мер, направленных на снижение влияния высокой инфляции. Так, для социально значимых продуктов и услуг было установлено госрегулирование цен и тарифов. В частности, 12 января 1992 года был подписан указ о государственном регулировании цен на все виды хлеба, хлебобулочных изделий, муки, молока и молочных продуктов.

Также были предусмотрены дотации на широкий спектр потребительских продуктов, услуг и лекарств. Министерству финансов было поручено при необходимости вносить изменения в номенклатуры и уровни тарифов и цен на обширный уровень товаров и услуг.

Кроме того, 21 июня 1991 года был принят Закон «О социальной защищенности инвалидов в Республике Казахстан», 30 июня 1992 года – Закон «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Пpиаpалье», 18 декабря 1992 года – Закон «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне».

Из-за нестабильной экономической ситуации ухудшилась криминогенная обстановка в стране. Наблюдался большой отток населения. Конечно же, кризис принес много трудностей, однако структурные изменения экономики были необходимы для будущего развития.

Только совместными усилиями, при поддержке казахстанцев и бизнеса, разъясняя проводимую политику и перспективы развития, мы смогли поддерживать социально-экономическую стабильность в обществе, а также избежать межнациональных и межконфессиональных конфликтов и сохранить целостность государства.

Следует отметить, что одномоментная либерализация цен была первым смелым и крайне ответственным шагом по продвижению экономики страны на пути к рынку и кардинальному решению острой продовольственной проблемы. Это и было главной составляющей радикальных мер, которые требовалось ввести в стране в той ситуации. И как показал дальнейший ход реформ и функционирования экономики, выбор данной стратегии был единственно верным.

– Реформаторские решения правительства критиковались со всех сторон, поскольку предприятия останавливались, росла безработица, повсеместно был дефицит товаров, а уровень инфляции по итогам 1992 года составил 2500%. Что придавало Вам уверенность в результативности таких действий? Сегодня Вы бы решились на столь кардинальные шаги, и видите ли Вы альтернативу реформам с позиции сегодняшнего дня?

– Конечно, было много критики, особенно от людей, слепо веривших в возможность сохранения прежних принципов распределительных отношений и планового управления экономикой.

Однако я ясно понимал, что пути назад нет и что сложившаяся ситуация в экономике явилась результатом бесповоротного разрушения плановой системы и существовавших в ее рамках экономических взаимоотношений. Поэтому я был уверен, что возникший шок для экономики временный, а принимаемые в тот период решения приведут к укреплению суверенитета и созданию новой, более эффективной экономической системы.

Оглядываясь на пройденный Казахстаном 30-летний путь, можно с уверенностью сказать: несмотря на трудности становления новой рыночной экономической системы и присущие ей недостатки, несмотря на все испытания глобальных экономических кризисов, Казахстан уверенно движется вперед. Этому способствовали также политическая стабильность, межнациональный мир и безграничная вера народа в нашу независимость.

Результатами этой работы стали создание интегрированного экономического пространства, восстановление и укрепление в стране производственных и межрегиональных связей, обретение собственной ниши на международной арене и в мировой торговле, значительный рост благосостояния населения. Мы провели исторически важные конституционные и политические реформы, которые создали современную систему государственного управления, основанную на разделении ветвей власти.

Благодаря выстраиванию механизмов рыночной экономики и интеграции в глобальное экономическое пространство социально-экономическое положение Казахстана сегодня отличается устойчивостью и стабильностью. В результате всего этого мы достигли значительных экономических успехов. Вот некоторые из них.

ВВП страны за годы независимости увеличился в 17 раз. При этом, темпы роста ВВП, начиная с 1996 года, находились в положительной траектории и непрерывно росли, несмотря на череду кризисных явлений в мировой экономике. Исключениями являются только 1998 год, когда темпы роста экономики снизились на 1,9%; и пандемический 2020 год, когда экономический рост снизился на 2,5%. За годы независимости ВВП на душу населения в долларовом эквиваленте вырос в 13 раз. Если в 1993 году этот показатель составлял около $700, то к 2020 году он достиг $9,1 тыс.

В страну было привлечено более $365 млрд прямых иностранных инвестиций из более чем 120 стран. Основная часть инвестиций приходится на страны Европейского союза – более 50% и США – 15%. К числу крупных инвесторов также относятся Великобритания, КНР, Швейцария, Россия, Япония и Канада.

С каждым годом экономика Казахстана становится более конкурентоспособной и привлекательной для инвесторов. К примеру, по итогам 2020 года в стране работает более 21 тысячи компаний с иностранным капиталом.

Значительно возросли объемы внешнеторгового оборота. В 2020 году они составили $86,5 млрд против $1,5 млрд в 1991 году. При этом объем экспорта увеличился с $910 млн до $47,5 млрд, импорта – с $573 млн до $38,9 млрд.

Существенно вырос экспортный потенциал экономики. Так, Казахстан экспортирует свою продукцию на рынки более 100 стран мира. Основными торговыми партнерами являются страны Европейского союза, Россия и Китай. Отмечается рост несырьевого экспорта, в 2019 году его объемы превысили $15,7 млрд.

Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось с 254 тыс. в 2001 году до 1,4 млн на октябрь 2021 года. Доля казахстанцев, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, сократилась с 34,6% в 1995 году до 5,3% по итогам 2020 года. Динамичная модернизация экономики и создание новых производств наряду с активным развитием предпринимательства позволили снизить уровень безработицы до 4,9% с 7,5% в 1994 году.

За годы независимости население страны увеличилось на 2,5 млн человек – с 16,5 млн человек в 1991 году до 19 млн человек на начало 2021 года. Продолжительность жизни казахстанцев выросла с 67,6 до 71,3 года. И резюмируя сказанное, хочу подчеркнуть, что с позиции сегодняшнего дня совершенно очевидно: для Казахстана альтернативы проведенным реформам не было.

– История перехода Казахстана на национальную валюту 15 ноября 1993 года известна в подробностях. Вы как глава молодого суверенного государства наверняка предвидели и риски такого шага – технические, экономические, может быть, даже политические. Какие опасения были тогда у Вас? Рассматривались ли какие-то меры экстренного реагирования? И как в целом сработала команда экономических реформаторов?

– Введение национальной валюты стало одним из важнейших исторических моментов независимого Казахстана. Указ об этом был подписан мной 12 ноября 1993 года. При введении национальной валюты, прежде всего, учитывались стратегические интересы страны, во главу угла которых ставилась защита экономического суверенитета республики.

Одномоментный выход из рублевой зоны без серьезной подготовки был бы немыслим, так как страны бывшего СССР продолжали связывать не только мощные хозяйственные отношения, но и денежная система уже несуществующей страны. Перед нами стояла задача не просто выйти из рублевой зоны, а выйти с минимальными потерями, сохранив текущие производственные связи и создав задел на формирование новых направлений для взаимовыгодного сотрудничества.

По этой причине Казахстан вышел из рублевой зоны одним из последних.

Изначально мы планировали двухэтапный переход к национальной валюте: сначала введение временных денег, а потом постоянных. Так поступили в Грузии – ввели купоны, в Белоруссии – «зайчики», в Украине – карбованцы. Но рассмотрев все плюсы и минусы этого варианта, было решено миновать первый этап и вводить национальную валюту сразу.

Одной из проблем был срок ввода тенге. В тот период был подготовлен проект четырехстороннего соглашения, рамочно определявшего общие принципы создания новой рублевой зоны. Сложный механизм и длительность реализации принципов, которые были предусмотрены проектом, делали его трудно осуществимым хотя бы потому, что данный вариант закреплял полную зависимость денежно-кредитной, бюджетной, налоговой, социальной и внешнеэкономической политики Казахстана от России.

Также свою роль сыграло и то, что за несколько месяцев до введения тенге в России прошла денежная реформа по обмену старых рублей на новые, российские. Это вызвало неконтролируемый сброс денег старого образца в нашу страну, что обусловило ускорение темпов инфляции и снижение уровня жизни населения.

Учитывая эти и другие факторы, было принято решение о скорейшем введении национальной валюты при условии обеспечения технической готовности к этому шагу и проведении комплекса мер в денежно-кредитной, налогово-бюджетной, социальной и внешнеэкономической сферах.

Особо подчеркну, что начало 90-х годов было тяжелым периодом для принятия такого судьбоносного для нашей страны решения – масштабный спад производства, разрыв экономических связей, коллапс денежно-кредитных отношений между бывшими союзными республиками. Перед правительством и Нацбанком РК стояла серьезная задача: нужно было обеспечивать устойчивость и конвертируемость нацвалюты в труднейших условиях обвального спада всех экономических показателей и галопирующей инфляции. Особое внимание уделялось процедуре введения национальной валюты: доставке в обменные пункты, дате начала и продолжительности, коэффициенту обмена денег. При этом тенге стал законным платежным средством с первого дня начала обмена.

Это была сплоченная работа всех, начиная от дизайнеров купюр под руководством президента Союза дизайнеров Тимура Сулейменова до руководителей финансово-банковских структур, государственных деятелей, которые оперативно приступили к масштабной реформе денежно-кредитной системы страны. У всех нас было понимание, что от успешной реализации этой реформы зависит ценовая и кредитная политика, экспорт и импорт, макроэкономическая стабильность в стране в целом.

Дизайн первой серии тенге был разработан вручную при помощи карандаша, акварели и темперы. В Великобритании были сделаны первые ручные оттиски. И уже потом по ним были отпечатаны банкноты в лондонской типографии Harrison&Sons. Вся работа от выбора названия валюты, разработки дизайна, номинала, выбора банкнотной фабрики, печати тенге, доставки в Казахстан была проведена в строжайшей секретности.

Конечно, были сложности и технического, и экономического, и политического характера. Но все вопросы, которые возникали в период подготовительной работы, оперативно решались. Все, кто был задействован во введении национальной валюты, сработали четко и слаженно.

Самым сложным периодом для нацвалюты стали первые семь лет. Так, в конце 1993 года произошло значительное падение курса тенге по отношению к иностранным валютам. При существовавшем состоянии экономики и платежного баланса государства оно было неизбежно. В результате проводимой Нацбанком денежно-кредитной политики уже в 1994 году наметились отдельные признаки финансовой стабилизации, снижение темпов спада производства и значительно понизилась инфляция.

Своеобразным «испытанием на прочность» для национальной валюты стал и финансовый кризис в России в 1998 году. В результате глобальных изменений на мировых финансовых рынках произошла значительная девальвация национальных валют ряда стран – торговых партнеров Казахстана. Это привело к удорожанию тенге в реальном выражении и способствовало снижению конкурентных позиций нашего экспорта. Большие валютные интервенции в результате ажиотажного спроса на иностранную валюту привели к значительному снижению валовых золотовалютных резервов. Это был, пожалуй, самый трудный момент для тенге.

Тенге прочно вошел в наш обиход. Купюры обрели новый дизайн и вошли в число самых красивых и защищенных в мире. Кроме того, тенге печатается сегодня на казахстанской банкнотной фабрике.

– В истории Казахстана был период, когда после роспуска Парламента в 1995 году Вы до формирования нового состава законодательной власти за несколько месяцев подписали около сотни указов, имеющих силу закона. Они касались собственности, приватизации, развития рынка ценных бумаг, налогов. По оценкам профессиональных финансистов, этот пакет законов обеспечил прорыв в экономической и финансовой сферах. Как принимались эти указы, с кем прорабатывались, что они дали стране? Не боялись ли Вы принимать на себя такую ответственность? Есть мнение, что Парламент не смог бы их принять именно в силу их жесткости.

– Речь идет о Верховном Совете XIII созыва, который осуществлял свою деятельность с апреля 1994 по март 1995 года. Я не буду подробно останавливаться на причинах его роспуска, они хорошо известны. Вместо этого отмечу, что это был очень сложный период времени, когда механизм разделения ветвей власти еще не был доведен до своего логического завершения.

После того как Конституционный суд Казахстана признал неконституционность полномочий избранных депутатов Верховного Совета, юридической силы лишились 314 принятых ими нормативно-правовых актов. В сложившихся условиях согласно Закону от 10 декабря 1993 года «О временном делегировании Президенту Республики Казахстан и главам местных администраций дополнительных полномочий» мной был издан указ, имеющий силу закона, «Об актах Верховного Совета Республики Казахстан» от 23 марта 1995 года. Данное решение позволило обеспечить стабильность власти и сохранить режим законности.

В течение 10 месяцев без Парламента, а именно до января 1996 года, мной было издано 147 указов, имеющих силу конституционного или обычного законов. Их принятие, действительно, имело прорывной эффект, поскольку дало возможность в сжатые сроки решить назревшие на тот момент противоречия в экономической и финансовой сферах.

Естественно, что все принятые законодательные акты прорабатывались с участием всех членов правительства страны. Тогда Кабинет министров стал коллегиальным органом при Президенте, оперативным штабом, работавшим круглосуточно. И несмотря на это, все равно остро ощущался дефицит квалифицированных управленческих кадров, способных мыслить по-новому. Именно по этой причине я вынужден был взять на себя инициативу и ответственность за будущее народа Казахстана, объединив должности главы государства и главы исполнительной власти.

Итогом всего этого стало то, что страна получила соответствующие мировым стандартам законы, которые повернули экономику в новое русло.

– В середине 90-х годов, будучи корреспондентом «Казахстанской правды», мне довелось присутствовать на еженедельных селекторных совещаниях правительства, где на рассмотрение выносились такие текущие вопросы, как подготовка к зиме и запас топлива для котельных, взаимные неплатежи предприятий, веерные отключения электричества, задолженности по зарплате. Даже не экономика, а повседневная жизнь управлялась правительством в ручном режиме. Но параллельно шла совместная работа президента и правительства по выработке экономической политики страны. Как определялись приоритеты, первоочередные направления, принципы формирования бюджета, вопросы финансирования?

– Какой была ситуация в то время, хорошо известно всем казахстанцам. В условиях галопирующей инфляции, абсолютной неопределенности в экономике в результате разрыва хозяйственных связей нам пришлось на ходу перестраивать экономику страны, менять менталитет людей. У нас не было никакого опыта. Но было понимание того, что самой важной целью является сохранение нашего суверенитета. Для этого следовало не только позиционировать Казахстан на международной арене как новое независимое государство, но и заботиться об общественно-политической стабильности в стране, обеспечивать максимальную социальную защищенность населения.

Все эти процессы шли параллельно. Нам нужно было, во-первых, всемерно укреплять созданную государственность и систему государственного управления. Во-вторых, решать проблемы кардинального реформирования экономики и финансов, вывода экономики из кризиса. В-третьих, выстраивать внешнюю политику. В-четвертых, обеспечивать внутриполитическую стабильность.

Что касается вопроса про определение приоритетов и принципы формирования бюджета, то хочу отметить, что в тот период бюджетная политика государства в основном была адаптирована к неблагоприятным экономическим условиям в связи с резким сокращением доходной части и ориентирована на финансирование неотложных социально-экономических мероприятий. Фактически в это сложное для страны время бюджет начал терять такие свои важные функции, как инвестиционная, инновационная и структурообразующая.

В этих условиях назрела необходимость принятия закона, который четко регламентировал бы все бюджетные процессы. Он был принят в декабре 1991 года. Им определялись принципы формирования бюджетов государства, взаимоотношения между республиканским бюджетом и местными бюджетами, взаимоотношения бюджетов с юридическими и физическими лицами по уплате налогов, другим платежам и бюджетным ассигнованиям.

За 1991-1998 годы в стране были проведены большие экономические реформы, связанные с налоговым законодательством, структуризацией исполнительных органов власти, а также принятием второго Закона «О бюджетной системе» от 24 декабря 1996 года. Процесс модернизации бюджетной системы продолжился и на рубеже 2000-х годов.

24 апреля 2004 года был принят первый Бюджетный кодекс. В нем были объединены ранее функционировавшие законы, регламентировавшие весь бюджетный процесс. Следующим этапом стало принятие в 2008 году нового Бюджетного кодекса, основным лейтмотивом которого стал бюджет, ориентированный на результат.

Следует отметить, что процесс совершенствования бюджетного законодательства продолжается и по сей день, с учетом всех изменений внутри страны и за ее пределами. В этом процессе должное внимание уделяется мерам по дальнейшему увеличению доходной части бюджета страны, а также повышению эффективности бюджетных расходов. Бюджет должен финансировать приоритетные проекты, которые дают максимальный социально-экономический эффект.

– Как в этот период оценивались приостановившие свою работу или закрывшиеся советские предприятия: наследие или балласт? Почему многие из них не удалось приватизировать, почему не сработала идея инвестиционно-приватизационных фондов, и ключевой вопрос здесь – был ли рынок сбыта для производимой ими продукции?

– В тот период трудно было определить ценность какого-либо предприятия, поскольку они в большинстве случаев были огромными производственными комплексами с устаревшим оборудованием. Необходимо учитывать и тот факт, что за большинством предприятий числились большие долги. Поэтому создание рентабельного производства требовало значительных усилий, времени, вложений. В собственности государства находилось 90% имущества производственного назначения, теряющего способность быть рентабельным из-за отсутствия эффективного менеджмента.

С разрушением прежней системы сбыта предприятия останавливались или работали на склад, сокращалось производство товаров народного потребления, пустели прилавки, люди оказывались без работы. Нам необходимо было кардинально изменить существующие экономические отношения. Поэтому для формирования новых экономических и общественных отношений необходимо было перейти от государственной к частной собственности. Частные предприятия вынуждены были самостоятельно устанавливать новые экономические связи, регулировать объемы производства.

Что касается создания инвестиционно-приватизационных фондов, то их появление должно было способствовать появлению рынка ценных бумаг. Однако этот процесс не увенчался успехом, и большинство ИПФ обанкротилось. Следует признать, что в процессе приватизации были допущены ошибки, поскольку она проводилась одновременно со строительством государственных институтов. Во время купонной приватизации государство не приняло должной законодательной базы, не определило финансовые и профессиональные требования к управляющим фондам, степень их ответственности перед вкладчиками.

– В силу профессиональной деятельности мне довелось побывать на многих Ваших встречах с инвесторами. Такой формат не являлся в мире примером общей практики для глав государств. Вы же шли на прямой диалог, в том числе создав Совет инвесторов при Президенте. Тот факт, что Казахстан в числе лидеров по привлечению инвестиций на душу населения, можно считать результатом такой работы?

– После обретения независимости Казахстан остро нуждался во внешней поддержке, и именно приток иностранных инвестиций помог планомерному развитию экономики страны и росту благосостояния народа. Нужно понимать, что иностранные инвестиции – это не только финансирование проектов, но и передовые технологии, а также новые рабочие места.

Действительно, сегодня Казахстан является лидером по объему привлекаемых иностранных инвестиций в Центрально-Азиатском регионе. Это стало возможным благодаря благоприятному инвестиционному климату в стране и государственным мерам поддержки инвесторов – инвестиционные и налоговые преференции, внедрение принципа «одного окна» для инвесторов и многое другое.

Также в Казахстане действуют специальные экономические и индустриальные зоны, осуществляются поддержка бизнеса и правовая защита инвестиций.

Кроме того, чтобы поддерживать постоянный приток инвестиций из-за рубежа, Казахстан обеспечивал стратегических инвесторов одним из самых главных критериев при выборе стран для инвестирования – это политическая стабильность в государстве и коммуницирование через прямой диалог с Президентом и Правительством Казахстана.

Совет иностранных инвесторов стал площадкой для рассмотрения актуальных вопросов в сфере привлечения инвестиций, совершенствования институциональной среды, реформирования судебной системы, повышения транспарентности и борьбы с коррупцией, развития казахстанского содержания, продвижения экспорта казахстанской продукции и других вопросов с участием представителей власти и руководителей крупных зарубежных компаний.

Целенаправленная работа в этом направлении позволила Казахстану привлечь значительный объем иностранных инвестиций. Например, за последние 10 лет ежегодный приток инвестиций в нашу страну составлял в среднем около $24 млрд. Исключениями стали лишь кризисные 2015 и 2020 годы.

– Работа с иностранными инвесторами на уровне главы государства и правительства носила системный характер. По каким принципам строилась эта работа, какие аспекты в ней были ключевыми? И что Вы отвечали оппонентам, переживавшим за «потерю экономического суверенитета»?

– Я всегда говорил, что привлечение иностранных инвестиций – это нормальная международная практика для системного развития экономики. Многие государства, например, страны Юго-Восточной Азии, смогли добиться значимых экономических успехов благодаря привлечению иностранных инвесторов и получению от них не только финансирования, но и знаний, технологий и навыков.

Ключевым принципом, на котором строилась инвестиционная политика нашей страны, было формирование открытых, стабильных и предсказуемых условий для привлечения капитала и технологий. И как я уже отмечал, в Казахстане сегодня для этого создана наиболее прогрессивная правовая и институциональная база, сформирована многоуровневая инфраструктура поддержки инвесторов путем налаживания с ними открытого и конструктивного диалога.

С обретением независимости в нашу страну было вложено более 365 млрд долларов иностранных денег, которые помогли Казахстану сделать настоящий экономический рывок. Во многом благодаря этим средствам экономика страны с 2000 года и вплоть до мирового финансового кризиса росла со среднегодовым темпом в 10%. На сегодняшний день национальная экономика по сравнению с 1991 годом выросла в 17 раз.

В целом приход иностранных инвестиций говорит о глобальном доверии мирового бизнеса. В самые сложные годы к нам пришли такие инвесторы, как «Бритиш Петролеум», «Шелл», «Эксон Мобилл», «Шеврон», «Аджип», «Дженерал Электрикс», «Дженерал Моторс», «Миттал», «Тойота», «Самсунг» и многие другие флагманы мирового бизнеса. И несмотря на все это, мы не потеряли свой экономический суверенитет, как утверждают некоторые, а напротив, все годы независимости осуществляем экономическую политику, отвечающую нашим национальным интересам.

– Казахстан изначально проводил многовекторную политику, в том числе и в экономике. Сегодня республика имеет хорошие экономические связи с Китаем, в частности, в рамках нового Шелкового пути, сохранила крепкие связи с Россией, работает со многими западными экономиками, при этом не испортив отношения ни с одной из стран. Что лежит в основе казахстанской многовекторности?

– В основе многовекторной политики Казахстана лежит развитие дружественных и предсказуемых взаимоотношений со всеми государствами, играющими существенную роль в международных делах и представляющими для нашей страны практический интерес. Такая позиция Казахстана во многом определялась и определяется геополитическим положением нашей страны, полиэтническим и многоконфессиональным составом населения, уровнем развития экономики в целом. Исходя из всего этого, очевидно, что Казахстан не вправе замыкаться на узкорегиональных проблемах.

Многовекторность, прагматизм и проактивность являются базовыми принципами внешней политики нашей республики и заложены в Концепции внешней политики Казахстана на 2020-2030 годы, которая утверждена Указом Президента К.-Ж. Токаева от 6 марта 2020 года. При этом основное внимание уделяется всемерному и незыблемому отстаиванию национальных интересов, конструктивному продвижению внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов.

Вместе с тем выход Казахстана на новый этап государственного развития и формирование нового экономического курса ставят внешнюю политику нашей страны перед лицом новых реалий и вызовов.

Во-первых, на фоне усиления межгосударственной конкуренции за политическое и экономическое влияние, международные рынки и инвестиционные потоки, Казахстану необходимо закрепить статус ответственного участника мирового сообщества, ключевого элемента системы геополитических и геоэкономических координат Евразийского континента, лидирующего государства в регионе Центральной Азии.

Во-вторых, в условиях динамично меняющейся глобальной и региональной обстановки важно обеспечить более эффективное и системное продвижение международных инициатив Казахстана на основе прагматизма, системного анализа в целях получения конкретных результатов для страны и мира.

В-третьих, в соответствии с концепцией «слышащего государства» и с учетом стратегической задачи по вхождению в число тридцати самых развитых государств мира следует усилить акцент на продвижение и защиту на внешнем периметре интересов государства, бизнеса, каждого гражданина. Это является ключевым условием построения сильного, гармоничного и социально ответственного государства, органично встроенного в современную систему международных отношений.

На сегодня наши главные активы в этой сфере следующие: Казахстан имеет дипломатические отношения со всеми странами мира; нами провозглашен безъядерный статус и получены гарантии безопасности от ядерных держав; проведена делимитация границ с Китаем, Россией, государствами Центральной Азии; осуществляется практическая реализация идеи СВМДА; идет развитие дружеских и конструктивных отношений с соседними и другими странами мира.

Казахстан является членом многих авторитетных и влиятельных международных организаций. Среди них Организация Объединенных Наций, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация исламского сотрудничества, Шанхайская организация сотрудничества, Содружество Независимых Государств, Евразийский экономический союз, Организация Договора о коллективной безопасности.

На площадках этих и других организаций мы эффективно защищаем национальные интересы Казахстана, продвигаем глобальные инициативы, в том числе по ядерной безопасности. За свою активную деятельность на международной арене наша страна снискала заслуженный авторитет.

Значимым результатом нашей внешней политики служат и показатели экономического взаимодействия Казахстана с другими странами. В своем вопросе Вы упоминали Россию и Китай. Так вот, благодаря нашей открытой политике товарооборот Казахстана с Россией вырос с $2,5 млрд в 1995 году до $17,2 млрд в 2020 году. Товарооборот с Китаем составил $15,4 млрд, при том, что в 1995 году этот показатель не достигал и $1 миллиарда. Думаю, это лучшее доказательство того, что Казахстан избрал правильный путь, как внешнеполитического, так и внешнеэкономического развития.

– Казахстан за свою 30-летнюю историю пережил несколько серьезных экономических кризисов, какие из них были, по Вашей оценке, наиболее сложными? Что в итоге позволило с ними справиться?

– За 30 лет независимости наша страна преодолела многие испытания и трудности, но в любом кризисе мы видели не только угрозы, но и возможности. Пожалуй, одним из самых сложных периодов было время с 1991 по 1996 год. Этот временной отрезок можно условно обозначить как постсоветский кризис.

На момент распада СССР Казахстан находился не в лучшем состоянии. Экономические показатели демонстрировали отрицательную динамику. Обвал экономики достигал 60%, а инфляция исчислялась тысячами процентов в год. Приведу несколько показателей того времени. Например, индекс потребительских цен в 1992 году равнялся 3060%, в 1994-м – 1258%, а в 1995-м – 160%. Курс доллара с 1993 года по 1997 год вырос с 5,25 тенге до 75,44 тенге. Уровень безработицы в 1995 году составлял 11%. В 1991 году ВВП страны упал на 11% и только в 1996 году продемонстрировал рост на 0,5%.

Тогда для становления экономики была выдвинута ключевая антикризисная программа – «Стратегия политического и экономического развития страны до 2005 года». Начались работы по разгосударствлению и приватизации. Частным собственникам было продано 34,5 тысячи объектов государственной собственности на 215,4 млрд тенге. Данная мера способствовала развитию предпринимательства.

Экономика страны в этот период осуществляла переход с плановой на рыночную экономику. В 1993 году была введена собственная национальная валюта. Начался процесс по активному привлечению иностранных инвестиций. Благодаря всему этому уже в 1997 году был зафиксирован рост ВВП на 1,7%, а объем промышленного производства вырос на 2,5%. При этом 79% объема промышленной продукции выпускалось на частных предприятиях.

Определенный урон нашей экономике был нанесен и в результате падения азиатского рынка в 1997-1999 годах. Напомню, что тогда бурный рост «азиатских тигров», к которым относятся Южная Корея, Сингапур, Гонконг и Тайвань, привел к перегреву их экономики и оттоку капитала с рынка. За этим последовало резкое снижение цен на сырьевые товары, что в свою очередь повлияло на возникновение российского экономического кризиса. По всему миру наблюдалось падение стоимости нефти: цена снизилась до 9 долларов за один баррель. Снижение мировых цен на основные экспортные товары Казахстана привело к падению ВВП государства на 1,9%, а уровень инфляции вновь начал расти и достиг 17%.

Для выхода из кризисной ситуации в начале 1997 года мной была выдвинута прогрессивная Стратегия развития Казахстана до 2030 года. Она не только способствовала выходу страны из кризиса, но и задала направление последующего экономического развития на долгие годы вперед. В том же году был принят Закон «О государственной поддержке прямых инвестиций». Он предоставлял инвесторам особые льготы и преференции. В 1998 году в нашей стране был создан Совет иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан.

Следующим экономическим потрясением стал глобальный финансово-экономический кризис 2007-2009 годов. Его возникновению способствовало банкротство крупного американского инвестиционного банка Lehman Brothers.

Долгосрочные кредиты закончились во всем мире, развитие глобальной экономики замедлилось, банки и бизнес не могли получить средства для дальнейшего оборота.

В 2007 году уровень инфляции в Казахстане резко вырос до 18,8%. Уровень безработицы достиг 7,3%, но в последующие два года данный показатель уменьшился до 6,6%. Дефицит бюджета в 2007 году был равен 215,3 млрд тенге, или 1,7% к ВВП. В 2009 году эта цифра достигла 492,7 млрд тенге, или 2,9% к ВВП.

Для поддержки экономики в Казахстане был разработан «План по стабилизации экономики и финсектора на 2009-2010 годы». Для реализации всех намеченных мер была дополнительно выделена господдержка в объеме 2,2 трлн тенге. В результате, уровень инфляции был удержан в запланированном коридоре 7-9%, а уровень безработицы не превысил 8%.

Следующим экономическим испытанием стало обострение геополитических конфликтов России с Европой и США, которое не обошло стороной и Казахстан. В результате санкционного кризиса, который пришелся на 2014-2015 годы, инфляция выросла с 4,8% в 2013 году до 13,6% в 2015 году. Цены на продовольственные товары увеличились на 10,9%, непродовольственные – на 22,6%, платные услуги – на 8,1%.

Если в 2013 году дефицит бюджета составлял 700,9 млрд тенге, или 1,9% к ВВП, то в 2014 году он вырос до 1,1 трлн тенге, или 2,7%. В 2015 году эту цифру удалось понизить до 0,9 трлн тенге, или 2,2% к ВВП. Рост ВВП в 2014 году замедлился до 4,2%, а в 2015 году упал до 1,2%.

Давление на нашу экономику повлияло на то, что в феврале 2014 года Нацбанк принял решение об отказе поддержания тенге. Тогда обменный курс подорожал до 179,19 тенге за $1. В 2015 году Нацбанком и правительством был осуществлен переход к свободно плавающему обменному курсу. 20 августа 2015 года на Казахстанской фондовой бирже курс тенге снизился с 188 тенге до 255,26 тенге за $1. В результате этого цены на товары выросли, а покупательская способность снизилась.

Для стабилизации экономики нами были приняты две антикризисные программы – «Нұрлы жол» и «Пять институциональных реформ со 100 конкретными шагами».

В рамках программы «Нұрлы жол» из Национального фонда был выделен 1 трлн тенге на поддержку экономического роста и занятости населения. На льготное кредитование предприятий было направлено 100 млрд тенге. На оздоровление банковского сектора и выкуп плохих кредитов Фонд проблемных кредитов получил еще 250 млрд тенге.

Также средства были выделены на строительство и реконструкцию дорог, СЭЗов, индустриальных технопарков, возведение ЭКСПО-2017, строительство соцжилья, модернизацию энергетической инфраструктуры. Общий инвестпортфель «Нұрлы жол» составил 6 трлн тенге.

В 2020 году мы стали свидетелями беспрецедентного многоуровневого кризиса в глобальной экономике. В мире он получил название коронакризис. Произошло значительное снижение цены на нефть. Сократились мировые торговые потоки. В результате защитных мер от коронавируса существенно замедлилась деловая активность. Больше всего пострадала сфера услуг, где в основном занят малый и средний бизнес. На фоне принятых мер по ограничению распространения пандемии сектор услуг в нашей стране сократился на 5,3%. Горнодобывающая промышленность снизилась на 4%. Экспорт товаров сократился на 19,1%, импорт – на 4,1%.

Для сглаживания последствий пандемии правительством были приняты и реализованы три пакета антикризисных мер на 6,3 трлн тенге, или 9% от ВВП, что в долларовом эквиваленте составило $15 млрд. Данные меры были направлены на предоставление налоговых стимулов для пострадавших отраслей и расширение льготного кредитования МСБ. Увеличено финансирование оборотного капитала. Представлены рефинансирование кредитов на льготных условиях, а также отсрочки по кредитам. Оказана финансовая поддержка гражданам, а также работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с COVID-19.

Кризис, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, еще не завершился. Но принятые нами меры позволили максимально сгладить его последствия на отечественную экономику и благосостояние граждан страны. Мы извлекли урок из всей этой ситуации, и надеюсь, что полученный нами опыт позволит в будущем с минимальными потерями преодолевать подобные глобальные вызовы.

Безусловно, что важным фактором в каждом пережитом нами кризисе являлось единство и сплочение казахстанцев. Благодаря тому, что все граждане нашей страны разделяют близкие любому сердцу общие ценности, в числе которых готовность поддержать друг друга и взаимовыручка, мы с честью выходим из любого испытания.

– В какой момент Вы поняли, что рыночный механизм в экономике Казахстана запустился: когда пошли первые инвестиционные рейтинги, когда финансовую систему Казахстана назвали лучшей в СНГ, или Вы ориентировались на другие критерии?

– Сейчас сложно выделить какой-то определенный момент, когда ко мне пришло понимание успешности предпринимаемых нами мер по созданию экономики нового типа. Ведь этот процесс похож на долгосрочное инвестирование, когда вкладываешь средства в акции, а на твоем счету идет медленное накопление дивидендов по ним. Так и с реформами – мы проводили их, веря в то, что они дадут свой результат.

Сегодня Казахстан по праву считается лидером в реализации масштабных рыночных реформ на постсоветском пространстве.

Наши реформы начинались в условиях глубокого экономического кризиса, спада производства и гиперинфляции, последовавших за крахом советской экономической модели. Однако нам удалось не только преодолеть эти трудности, но и реализовать самое главное – создать необходимые условия для свободного развития предпринимательства и бизнеса. Массовая приватизация, введение института частной собственности обеспечили эффективное управление предприятиями и способствовали созданию полноценных механизмов рыночной экономики в Казахстане.

Введение в 1993 году национальной валюты позволило стабилизировать финансовую систему и начать независимую денежно-кредитную политику. Это был важный шаг в укреплении финансового суверенитета страны. В результате Казахстан занял лидирующую позицию в СНГ по привлечению прямых иностранных инвестиций. Это яркое свидетельство благоприятного инвестиционного климата и доверия зарубежных партнеров к нашей стране. Это доверие выражается в том числе и в оценке нашей экономики международными организациями.

Так, в 2002 году Казахстан стал первой страной из бывших советских республик, получивших рейтинг инвестиционного класса от трех ведущих международных рейтинговых агентств – Moody’s, Fitch Ratings и Standard & Poor’s. С тех пор, несмотря ни на какие потрясения в глобальной экономике, мы каждый год подтверждаем данный уровень и сохраняем высокое доверие международных инвесторов.

В текущем году рейтинговое агентство Moody’s отметило эффективные меры правительства по улучшению макроэкономической политики и обеспечению фискальной устойчивости в условиях пандемии коронавируса и даже повысило суверенный кредитный рейтинг Казахстана до уровня «Baa2» инвестиционного класса. При этом Казахстан стал единственной страной – экспортером нефти, рейтинг которой был повышен агентством. Все эти критерии наглядно показывают, что рыночные механизмы в Казахстане запущены и работают максимально эффективно.

– Реформаторы всегда критикуются. В Казахстане тоже все подвергалось критике: пенсионная и страховая реформы, создание Национального фонда и государственных институтов развития, вложения в зарубежные ценные бумаги средств Нацфонда и ЕНПФ, выход с евробондами на зарубежные рынки… «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны», а Вы видите в каких-то из этих решений ошибки, недочеты, или может быть что-то приходилось исправлять по ходу дела?

– Известный афоризм гласит: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». Некоторые умные люди к этой фразе еще добавляют, что и ничего не делать тоже является ошибкой.

После обретения независимости у нас не было много времени на раздумья и долгие прения по тому или иному вопросу. Перед нами стояла четкая стратегическая цель – в короткие сроки построить эффективно работающие экономическую и финансовую системы. Необходимо было провести ряд крупных реформ по созданию государственных институтов развития, разработке механизмов использования внебюджетных средств крупных финансовых институтов, формированию пенсионной и страховой систем. Все решения приходилось принимать ускоренно.

Поэтому вполне естественно, что с течением времени приходилось вносить какие-то корректировки в запущенные процессы, модернизировать уже сделанное.

В январе 1998 года Казахстан провел реформу пенсионной системы по чилийской модели, которая была направлена на постепенный переход от солидарных пенсий к самостоятельной системе индивидуальных обязательных пенсионных накоплений. Но получилось так, что частные пенсионные фонды вкладывали деньги своих вкладчиков в низкорентабельные долговые бумаги банков. Некоторые банки и вовсе создавали собственные частные пенсионные фонды и управляли их средствами для собственных целей. Деятельность частных пенсионных фондов была убыточной и неэффективной.

В связи с этим была в корне пересмотрена стратегия развития пенсионной системы страны. В августе 2013 года был создан АО «Единый накопительный пенсионный фонд», единственным акционером которого стало Правительство Казахстана. Дальнейшие реформы пенсионной системы заключались в пересмотре порядка расчета государственной базовой пенсии, введении системы обязательных пенсионных взносов работодателей, постепенном повышении пенсионного возраста для женщин и многое другое.

Например, в текущем году была предоставлена возможность по использованию части пенсионных накоплений граждан на улучшение жилищных условий, оплату дорогостоящего лечения или передачу в управление частным управляющим компаниям. Следует отметить, что на сегодняшний день пенсионные активы ЕНПФ составляют почти 13 трлн тенге, что эквивалентно 40% от ВВП страны, а чистый инвестиционный доход только с начала текущего года составил порядка 939 млрд тенге.

Значительная работа была проделана и в сфере страхования. В частности, можно отметить деятельность по созданию новой законодательной базы и современной инфраструктуры национального страхового рынка. Страхование было четко разделено между обязательным и добровольным. Следует отметить также и внедрение системы обязательного медицинского страхования. Звучало много критики по этому поводу, но в настоящее время система работает, и я уверен, что такие масштабные и последовательные реформы в страховании дадут свои положительные плоды.

Критические высказывания звучали и в адрес Национального фонда. Отдельные представители оппозиции даже призывали разделить его активы и раздать казахстанцам. Но это не привело бы к какому-либо заметному экономическому эффекту. Считаю такие заявления откровенным популизмом. Тем более, сегодня уже очевидно, что создание Нацфонда позволило обеспечить нам стабильное социально-экономическое развитие страны, несмотря на воздействие внешних шоков. Так, из средств фонда в периоды спада экономики выделялись средства на финансирование важнейших государственных программ, на социально значимые, инфраструктурные и прочие стратегически значимые цели.

И раз речь зашла о Нацфонде, то хочу заодно отметить и работу Национального банка. С момента создания и по конец 2020 года благодаря реализации Нацбанком долгосрочной инвестиционной стратегии фондом был получен инвестиционный доход в размере более $18,5 млрд, или порядка 32% от объема Национального фонда.

Конечно, трудности институциональных изменений всегда были и будут оставаться. И здесь нужно понимать, что реформы – это изменение действующих систем, порой это очень масштабные преобразования, а все новое всегда воспринимается с некоторым опасением. По этой причине мотивы возникновения критики, периодически возникающей при принятии тех или иных решений, понятны. Да и, с другой стороны, если это конструктивная критика, то она нужна и полезна.

В настоящее время мы видим, что все наши реформы, пройдя испытание временем, работают и приносят результаты. Но нет предела совершенству, поэтому всегда можно найти то, что следует подкорректировать и улучшить, а отдельным личностям и покритиковать.

– Если бы Вам пришлось пройти этот путь снова, зная обо всех трудностях, Вы бы прошли его вновь?

– Французский философ Вольтер сказал: «Никогда не бывает больших дел без больших трудностей». С ним трудно не согласиться.

Создание нового суверенного государства, формирование всех базовых основ государственности, определение собственного пути развития и поиск уникальной национальной идентичности – это все великие дела, требующие титанических усилий.

На этом пути нас вдохновляла сама цель, которую на сегодня Казахстан достиг, – построение сильной независимой страны с социально-ориентированной рыночной экономикой. И наблюдая сегодня за результатами всех свершенных преобразований, я могу с уверенностью ответить, что я, не задумываясь, согласился бы вновь пройти этот сложный путь.

Хочу отметить, что сегодня перед нынешним главой государства – Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым тоже стоят серьезные вызовы и важные задачи. Ведь Казахстан продолжает двигаться вперед. Верю, что при поддержке казахстанцев у него получится сделать очень многое во благо развития нашего государства.

– Можно ли говорить, что благодаря реформам в Казахстане выстроена рыночная инфраструктура и сформировался здоровый класс предпринимателей, которые уже многого могут добиваться сами?

– На заре независимости в условиях рыночной трансформации была поставлена четкая цель – сформировать качественную и устойчивую прослойку предпринимателей, которые станут основной движущей силой нового экономического курса.

Для достижения цели правительством страны последовательно принимались программные документы, направленные на поступательное развитие предпринимательства в Казахстане. Кроме того, создавалась вся необходимая рыночная инфраструктура. Одним из последних созданных элементов этой инфраструктуры можно назвать Международный финансовый центр «Астана». Направления его деятельности включают развитие рынка капитала, исламского финансирования, зеленых финансов, управление благосостоянием частных лиц, финансовых технологий и управление активами.

Последовательная реализация политического курса по формированию предпринимательского класса позволила создать необходимые условия и предпосылки для эффективной реализации предпринимательского потенциала населения Казахстана.

Сегодня вклад малого и среднего предпринимательства в экономику страны составляет 32,8%, что выше, чем в ряде стран СНГ. Например, в России он составляет 20,8%, а в Беларуси – 26,4%. При этом, в нашем случае данный показатель демонстрирует стабильную динамику роста.

Количество действующих субъектов МСП также неизменно растет. За последние десять лет их количество увеличилось в 2 раза – с 661 598 в 2010 году до 1 357 311 в 2020 году, со средним ежегодным приростом в 5,3%. Количество занятых в МСП за этот же период увеличилось на треть – с 2,6 млн до 3,3 млн человек. Субъекты МСП обеспечивают почти 40% занятого населения страны рабочими местами. Только за последние пять лет субъектами малого предпринимательства создано более двух трети новых рабочих мест по республике. В фактическом исчислении это порядка 186 350 рабочих места, или 62,4% от общего количества созданных рабочих мест.

Казахстан достиг значительных успехов в вопросах формирования комфортной и благоприятной бизнес-среды. Это подтверждается и международными исследованиями. Так, согласно результатам Глобального мониторинга предпринимательства, в Казахстане отмечаются благоприятные бизнес-возможности для населения. Каждый второй опрошенный респондент отмечает, что в нашей стране легко начать свое дело. Почти 60% опрошенных планируют сделать это в ближайшем будущем.

Мы достигли значительного прогресса. Но останавливаться на достигнутом нельзя. Важно продолжать работу по обеспечению качественных изменений в структуре предпринимательства. Новые вызовы, обусловленные глобальной пандемией и вызванными ею масштабными трансформациями как в обществе, так и в бизнесе, требуют поиска новых идей и новых источников роста.

– История развития Казахстана – это пример поощрения страновых амбиций. Даже когда было совсем трудно, страна двигалась в соответствии с четко заявляемыми стратегиями. И многое удавалось. Но есть вершины, которые еще предстоит покорить, например, войти в топ-30 развитых стран мира. Какие еще цели, по Вашему мнению, по плечу Казахстану, к чему нам следует стремиться?

– Как я уже ранее отмечал, в 1997 году был принят первый долгосрочный документ стратегического планирования – Стратегия развития Казахстана до 2030 года. В то время еще не был окончательно преодолен постсоветский хаос, кризис лихорадил Юго-Восточную Азию и некоторые другие рынки. Очень сложно было и Казахстану. В этих условиях перед нами стояла гигантская задача – переломить ход событий, чтобы создать новую страну.

Для решения этой задачи мы должны были провести тройную модернизацию: совершить прорыв в рыночную экономику, заложить основы социального государства, перестроить общественное сознание. Мы должны были определить наш собственный путь. И этот путь был очерчен в Стратегии «Казахстан-2030». Этот документ дал видение стратегических целей и задач, стал важнейшим мировоззренческим прорывом. Народная мудрость гласит: «Мақсат – жетiстiктiң желкенi» – «Только правильно поставленные цели приводят к успеху».

В 2012 году, учитывая, что ситуация в мире меняется и жизнь вносит свои коррективы, было предложено выстроить новый политический курс нации до 2050 года, внутри которого продолжится и реализация ряда пока еще не реализованных задач Стратегии-2030. При этом 2050 год – это не просто символичная дата. Это реальный срок, на который сегодня ориентируется мировое сообщество.

Как Вы отметили, перед Казахстаном поставлена амбициозная задача войти в 30-ку самых развитых государств мира с высоким уровнем доходов. И этой стратегической цели будет подчинена вся будущая идеология экономической политики нашего государства.

Данная задача потребует серьезного прогресса в нынешней траектории развития как в экономической, так и в социальной сферах. Это предполагает повышение эффективности и конкурентоспособности экономики, через ее модернизацию и диверсификацию. Особый акцент при этом будет сделан на повышении производительности и сокращении волатильности экономики в зависимости от мировой конъюнктуры.

По приблизительным расчетам, для вхождения в топ-30 развитых стран к 2050 году ВВП на душу населения должен составлять не менее $60 тысяч. Сегодня этот показатель по сравнению с 1993 годом, когда он равнялся $696, вырос в 13 раз и составляет $9130. Основным фактором экономического роста страны должно стать привлечение инвестиций в несырьевые сектора экономики и создание благоприятного инвестиционного климата в стране.

Кроме того, Казахстан одним из первых государств на территории Центральной Азии взял стратегический курс на «зеленую» модернизацию. Мы сосредоточим усилия на значительном сокращении выбросов углекислого газа и рациональном использовании природных ресурсов.

Наряду с экономическим благополучием страны, успешность развития должна определяться уровнем человеческого капитала, здоровья, социального настроя, инклюзивности, безопасности среды обитания и эффективности государственного управления.

Поэтому необходимо продолжить работу по социальной модернизации с учетом дальнейшего реформирования социальной сферы, повышения качества жизни граждан на основе производительной занятости и инклюзивного экономического роста через всеобщее равенство возможностей и четкое распределение ответственности между государством, работодателем и гражданином.

Конкретным результатом в будущем должно стать построение сильной, диверсифицированной экономики, которая позволит нашей стране успешно конкурировать на мировом уровне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1946286-nursultan-nazarbaev-tolko-pravilno-postavlennye-tseli-privodyat-k-uspehu/