Тургумбаев отчитался Токаеву о снижении уровня преступности в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев и Ерлан Тургумбаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с министром внутренних дел Ерланом Тургембаевым. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства был проинформирован о криминогенной ситуации в стране, результатах работы органов внутренних дел за истекший период 2021 года.

Кроме того, Ерлан Тургумбаев отчитался о работе по переходу на сервисную модель работы полиции, обеспечению принципа "полиция шаговой доступности», реформированию службы участковых инспекторов и расширению их полномочий в сфере профилактики правонарушений.

Касым-Жомарту Токаеву также была представлена информация о принимаемых мерах по выполнению его поручений, в частности, по противодействию наркопреступности, профилактике бытового насилия и защите детей от преступных посягательств, обеспечению безопасности на дорогах, пресечению фактов двойного гражданства.

Кроме того, Ерлан Тургумбаев отчитался о работе по переходу на сервисную модель работы полиции, обеспечению принципа "полиция шаговой доступности", реформированию службы участковых инспекторов и расширению их полномочий в сфере профилактики правонарушений.

Президенту также было доложено о ходе цифровизации органов внутренних дел, введении сплошного видеонаблюдения в помещениях полиции и учреждениях уголовно-исполнительной системы, автоматизации и упрощении процессов оказания государственных услуг населению.

Глава государства положительно оценил проводимую реформу органов внутренних дел и поручил принять дополнительные меры, направленные на защиту конституционных прав граждан, охрану общественного порядка и обеспечение дорожной безопасности.

Напомним, что сегодня Токаев встретился с главой Администрации президента Кыргызстана. Кроме того, президент принял участие в церемонии вручения грантов "Тәуелсіздік ұрпақтары".

Также главе государства сегодня отчитались об итогах переписи населения в Казахстане

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1945952-tokaev-prinyal-erlana-turgumbaeva/