Токаев: В Казахстане созданы все условия для развития бизнеса

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поучаствовал в церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз", передает официальный сайт Акорды.

Глава государства в режиме видеоконференцсвязи выступил на торжественной церемонии награждения лауреатов премий президента Республики Казахстан "Алтын сапа" и "Парыз".

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что за 15-летнию историю проведения конкурса "Алтын сапа" более 150 компаний стали лауреатами президентской премии.

"Большое символическое значение имеет то, что торжественная церемония этого года совпала с 30-летним юбилеем нашей Независимости. За этот период в Казахстане были созданы все условия для развития бизнеса.

В результате сформирована целая плеяда предпринимателей, отвечающих требованиям нового времени. Они становятся главной движущей силой национальной экономики", – сказал глава государства.

Говоря о вкладе отечественного бизнеса в индустриализацию страны, президент отметил, что за последние 10 лет доля обрабатывающей промышленности в экономике превысила показатель горнодобывающей отрасли и достигла 13%.

"По всей стране запущено 1500 новых производств. На эти цели вложено более 9 трлн тенге инвестиций. Создано более 220 тысяч постоянных рабочих мест. В прошлом году экспорт обрабатывающей промышленности вырос в три раза и достиг 15,4 млрд долларов.

На сегодняшний день переработанная в Казахстане продукция экспортируется в 131 страну", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также отметил успехи в цифровизации отечественной промышленности, медицинской науке.

Обращаясь к участникам церемонии, президент напомнил о том, что в своем Послании поставил задачу к 2025 году увеличить экспорт обрабатывающей промышленности в 1,5 раза, а производительность труда – на 30%.

По его словам, это весьма серьезные цели, для их достижения есть все возможности, создаются все необходимые условия.

В этом контексте Касым-Жомарт Токаев отметил важность скорого принятия Закона "О промышленной политике", который позволит обеспечить доступным сырьем отечественных обрабатывающих предприятий.

Кроме того, глава государства рассказал о развитии современной инфраструктуры для выхода отечественного бизнеса на рынки соседних стран.

"Успешно функционирует Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос". В рамках этой работы планируется строительство еще четырех трансграничных хабов: двух – на границе с Россией, по одному – на границе с Узбекистаном и Кыргызстаном.

Это позволит снизить транзакционные издержки, повысить эффективность транспортной логистики и, как итог, нарастить наш экспорт", – сказал президент.

Церемония вручения премий "Алтын сапа" и "Парыз". Фото: Акорда

В выступлении также была отмечена важность повышения конкурентоспособности производимых в стране товаров и внедрения современных систем качества.

"Диагностика бизнес-процессов на предприятиях должна соответствовать глобальным тенденциям в этой сфере. Речь прежде всего о цифровизации и использовании элементов Индустрии 4.0.

В этой связи следует поэтапно привести требования конкурса "Алтын сапа" в соответствие с новой моделью Европейского фонда управления качеством (EFQM). Мы должны соответствовать лучшим международным моделям и практикам", – считает Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим глава государства заострил внимание на недостатке квалифицированных специалистов в промышленности, что является одним из сдерживающих факторов индустриализации.

"К 2025 году мы намерены запустить около 500 индустриальных проектов. Правительству предстоит уже сейчас начать подготовку квалифицированных кадров для этих производств.

Сегодня государством оказываются конкретные меры поддержки работодателям. Реализуются такие инструменты помощи молодым специалистам, как обучение на рабочем месте, "контракт поколений" и "первое рабочее место".

Государством предусмотрены соответствующие субсидии, однако их недостаточно. Правительству совместно с НПП "Атамекен" следует проработать дополнительные меры стимулирования занятости и повышения квалификации сотрудников", – заявил президент.

В своей речи Касым-Жомарт Токаев отметил твердую приверженность казахстанского бизнеса и международных компаний, функционирующих в нашей стране, принципам социальной ответственности.

В частности, с их стороны была оказана значительная поддержка системе здравоохранения во время пандемии. Кроме того, участники нынешнего конкурса "Парыз" вложили около 20 млрд тенге в социальные проекты и благотворительные акции. Ими создано 7 тысяч новых рабочих мест.

"Представители бизнеса вносят вклад в процветание страны и повышение благосостояния народа. В этой связи выражаю искреннюю признательность всем предпринимателям. Также хочу высказать благодарность предприятиям, участвовавшим в этих конкурсах. Особо хочу отметить трудовые коллективы. Эти награды – плод многолетней упорной работы", – сказал глава государства.

Объявив победителей конкурса, президент сердечно поздравил их и выразил надежду, что заслуженные награды придадут серьезный импульс их дальнейшей успешной работе.

В этом году лауреатом конкурса "Алтын сапа" в номинации "Лучший индустриальный проект" признано ТОО "YDD Corporation" (Карагандинская область), а в номинации "Лучший инновационный проект" премия присуждена ТОО "Агрофирма TNK" (Акмолинская область).

Обладателями гран-при конкурса "Парыз" стали ТОО "ПО Глобал-Спецодежда" (Актюбинская область) и казахстанский филиал ТОО "Karachaganak Petroleum Operating B.V.» (Западно-Казахстанская область).

Премии победителям вручил премьер-министр Аскар Мамин.

Напомним, что накануне глава государства встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в рамках его визита в Нур-Султан.

Кроме того, Токаев поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова с днем рождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1945651-tokaev-prinyal-uchastie-v-tseremonii-nagrazhdeniya-laureatov-premiy-altyn-sapa-i-paryz/