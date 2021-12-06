"Горбачеву вряд ли понравились мои слова": Назарбаев о своем выступлении в Кремле

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

В своей новой статье "Уроки независимости" Елбасы Нурсултан Назарбаев вспомнил о том, через что пришлось пройти стране на пути к независимости. Работу опубликовал официальный сайт Elbasy.kz.

"В 70-е годы прошлого столетия гигантская империя под названием Советский Союз вступила в сложный период своей истории, впоследствии прозванный "эпохой застоя". Получилось так, что схоластическая идеология коммунизма и основанная на жестком и безапелляционном планировании «сверху» советская экономика с ее систематическими приписками завели общество в беспросветный тупик.

В том, что экономика СССР времен того пресловутого «застоя» находится в плачевном состоянии, я начал воочию убеждаться в конце 70-х годов, когда работал на руководящих постах в Карагандинском областном комитете партии. А в 80-е годы, когда мне довелось возглавлять Правительство Казахской ССР, масштабы сложившегося положения стали еще более очевидными.

Провозглашенная М.С. Горбачевым "перестройка" не помогла стране выбраться из глубокой стагнации, очень скоро переродившись в "говорильню", ярмарку политической рекламы и какофонию популистских лозунгов. Опрометчиво начатый "поворот", предпринятый без подготовки экономического базиса для реформ, только усугубил копившиеся годами проблемы, подводя его к крайней черте.

I Съезд народных депутатов, созванный по результатам первых в СССР демократических выборов, прошел в мае-июне 1989 года. В то время я был Председателем Совета Министров республики.

В своем выступлении с трибуны Кремлевского дворца съездов мне пришлось открыто и правдиво говорить о критической ситуации в экономике гигантского Союза: "… Занимаясь по долгу службы вопросами практической экономики, могу сказать, что мы достоверного представления о положении в экономике страны и сегодня не имеем. Судите сами: по данным Госкомстата СССР, производство продукции в стране увеличилось, а полки пустые. Планы выполняются, а состояние экономики ухудшается. Почему? Много накопилось таких «почему». Надо наконец-то определить всю глубину кризиса в экономике, выработать четкий путь его преодоления.

Двенадцатая пятилетка была составлена в самых худших традициях застоя".

Конечно, М.С. Горбачеву, чуть ли не через день говорившему о «перестройке», "обновлении" и даже "ускорении", вряд ли понравились слова о том, что пятилетка распланирована "в худших традициях застоя". По его реакции было видно: он хотел, чтобы я побыстрее "закруглялся" с этой темой. Но шквал одобрительных аплодисментов из зала не позволил ему остановить меня.

Как говорится, сказавший А должен сказать и Б, и тогда я поведал о бедах, терзавших Казахстан: "Ведомственный диктат привел к тому, что богатейшая сырьевыми ресурсами, пользующимися на мировом рынке повышенным спросом, наша республика оказалась в тяжелейшем положении в своем социальном развитии и на грани экологического кризиса. Действуя методом слона в посудной лавке, министерства уничтожили Арал. Экибастуз засыпает золой степь. Нефть не служит тем, кто ее добывает. Для различных полигонов отчуждены земли животноводов, о компенсации и речи нет".

Завершив выступление, я глянул в зал в сторону нашей делегации и увидел побелевшее от негодования лицо Г.В. Колбина, тогдашнего первого секретаря ЦК Компартии Казахстана. Что ж, раз речь пошла о судьбе народа и интересах республики, отмолчаться в сторонке я не мог.

А в последовавшие затем два года, когда Союз начал саморазрушаться и окончательно расходиться по швам, ситуация складывалась еще более драматично.

На тот же 1989 год пришелся самый разгар процесса "парада суверенитетов", который начался в Прибалтике, продолжился в Закавказье, а затем охватил все части Советского Союза. До конца 1990 года все 15 республик Союза успели провозгласить свой суверенитет, хотя, кроме Эстонии, Литвы и Латвии, остальные 12 республик все еще находились в составе СССР.

Как бы не пытался М.С. Горбачев бороться за сохранение Союза, но предотвратить распад СССР было уже невозможно. 18-21 августа 1991 года произошел печально известный "путч ГКЧП", объективно продемонстрировавший на весь мир полную несостоятельность и бесперспективность высшего руководства СССР в деле дальнейшего управления страной. Закономерным и естественным результатом явилось то, что за период с августа по декабрь 1991 года остававшиеся в составе СССР республики приняли решение провозгласить свою независимость.

Политические страсти накалялись, противоборство Ельцина и Горбачева близилось к развязке, некогда построенное на железной дисциплине централизованное руководство страной рассыпалось как замок на песке. В этот критический момент даже малейшая ошибка, допущенная со стороны Казахстана, могла обернуться трагедией.

Возможностей наломать дров здесь было предостаточно. В этих условиях крайне важно было заручиться мандатом всенародного доверия. 1 декабря 1991 года состоялись первые в истории страны выборы Президента, по результатам которых мою кандидатуру поддержало более 98% избирателей. Это окрылило меня и предоставило мне свободу действий", - написал Нурсултан Назарбаев.

Напомним, в статье Первый Президент Казахстана высказался и о действующем главе государства.

Прочитать статью полностью можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1945375-gorbachevu-vryad-li-ponravilis-moi-slova-nazarbaev-o-svoem-vystuplenii-v-kremle/