Назарбаев высказался о Токаеве в новой статье

Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев. Фото: twitter.com/Aidos_Ukibay

Елбасы Нурсултан Назарбаев написал статью "Уроки независимости", в которой в числе прочего высказался о действующем главе государства - Касым-Жомарте Токаеве. Работа опубликована на официальном сайте Elbasy.kz.

"Два с половиной года назад в государстве сменилось высшее должностное лицо. Было немало тех, кто говорил мне: «В соответствии с Конституцией для Вашего президентства нет никаких ограничений. На последних выборах за Вас проголосовало почти 98% избирателей. Продолжайте работать на этом посту». Но всему бывает свое время и свой черед.

За три десятилетия мне посчастливилось встретить много сподвижников, вырастить много достойных кадров, воспитать много учеников. Из их числа я выдвинул на пост Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева – истинного патриота, высокого профессионала, моего соратника с первых лет независимости, накопившего ценнейший опыт в бытность министром иностранных дел, главой Правительства, заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. На выборах подавляющее большинство наших сограждан поддержало его. Так мы в очередной раз продемонстрировали всему миру сплоченность народа и преемственность нашей политики.

Президенты будут сменяться, но вечной и неотъемлемой должна оставаться наша независимость. Ради этого каждый казахстанец призван укреплять ее основы, повышать ее мощь, беречь ее доброе имя. В этом – вся суть величественной идеи «Мәңгілік Ел». Самое главное – страна цела и невредима, а наши дети растут под солнцем Свободы. Теперь эти дети, взращенные в любви и ласке, должны задумываться: "Что я могу дать родному Казахстану?" - написал Елбасы.

Полностью статью можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1945372-nazarbaev-vyskazalsya-o-tokaeve-v-novoy-state/