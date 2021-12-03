Ногаев: Давайте не будем шутить над теми, кто только начинает изучать казахский язык

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

По председательствам акима Мангистауской области Нурлана Ногаева состоялось заседание местного Совета Ассамблеи народа Казахстана, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальное сообщение пресс-службы главы региона.

Участники мероприятия рассказали о работе Совета матерей и Совета ветеранов при областной Ассамблее. Кроме того, были озвучены итоги работы молодежных и студенческих организаций.

В сообщении отмечается, что в настоящее время растет интерес различных этносов региона к государственному языку. Так, в недавно открывшийся клуб для изучающих язык «Мәміле» за короткое время записались более 100 членов Ассамблеи.

«Я начала изучать казахский язык потому что поняла, что без знания государственного языка невозможно двигаться вперед. Без него нет будущего. Оказалось, что освоить язык не так уж и сложно если есть желание», - рассказала общественный заместитель председателя областной Ассамблеи народа Казахстана Ирина Беляева.

Глава региона призвал членов Совета укрепить статус казахского языка, как языка межэтнической коммуникации и расширить его использование.

«Когда изучаете язык, необходимо сначала овладеть разговорной речью, а не грамматикой. Давайте не будем шутить над теми, кто только начинает изучать казахский язык. Им нужно оказать максимальную поддержку. Только тогда количество желающих изучить казахский язык увеличится», - добавил Ногаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1945093-nogaev-davayte-ne-budem-shutit-nad-temi-kto-tolko-nachinaet-izuchat-kazahskiy-yazyk/