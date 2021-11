Фильм Оливера Стоуна про Назарбаева покажут республиканские телеканалы (видео)

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

В День Первого Президента, 1 декабря, в эфире казахстанских телеканалов будет показана первая серия фильма американского режиссера Оливера Стоуна про Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в своем Twitter-аккаунте.

"С 1-го декабря в эфире республиканских телеканалов начнется показ 8-серийного фильма “Qazaq: История Золотого Человека”, основанного на интервью Нурсултана Назарбаева американскому режиссёру Оливеру Стоуну", - написал Укибай.

Напомним, "Qazaq. The History of The Golden Man" – 8-часовой фильм о Казахстане и Нурсултане Назарбаеве. Его режиссером стал украинский режиссер Игорь Лопатенок, Оливер Стоун взял у Елбасы интервью и выступил в роли исполнительного продюсера фильма.

Ранее Стоун на пресс-конференции в СЦК рассказал о самом фильме и о работе с Назарбаевым, отметив, что "у него прекрасное чувство юмора".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1944631-film-olivera-stouna-pro-nursultana-nazarbaeva-pokazhut-respublikanskie-telekanaly-video/