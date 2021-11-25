Токаев прилетел в Бельгию

Касым-Жомарт Токаев. Фото: facebook/Берик Уали

Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл в Королевство Бельгия, об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в Facebook.

По информации Уали, программа двухдневного визита президента Казахстана в Брюссель предусматривает встречи с руководством Бельгии и Европейского Союза.

"Сегодня у главы государства запланированы аудиенция у Короля Бельгии Филиппа, переговоры с премьер-министром страны Александром Де Кроо и Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем", - сообщил пресс-секретарь главы государства.

Завтра, по его словам, Касым-Жомарт Токаев встретится с председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также проведет ряд бесед с руководителями крупных европейских компаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1943983-tokaev-priletel-v-belgiyu/