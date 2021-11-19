Токаев прибыл в Алматы с рабочим визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Алматы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей официальной странице в Facebook.
По информации Уали, глава государства в своей алматинской резиденции проведет встречу с представителями финансового сектора страны.
Программа визита также предусматривает посещение ряда социальных, образовательных и природных объектов, а также ознакомление с ходом реконструкции одной из ТЭЦ.
Напомним, накануне президент Казахстана принял участие в расширенном заседании коллегии МИД.
В ходе своего выступления Токаев отметил, что дипломатической службе Казахстана нужна встряска, а также заявил, что Казахстан не позволит втянуть себя в международные споры.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1942950-tokaev-pribyl-v-almaty-s-rabochim-vizitom-pribyl/