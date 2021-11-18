"Особая ответственность за судьбы Центральной Азии": о чем говорил Токаев на заседании коллегии МИД

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в расширенном заседании коллегии МИД, передает официальный сайт Акорды.

Президент Казахстана, открывая расширенное заседание коллегии министерства иностранных дел, отметил важность проведения данного мероприятия накануне 30-летнего юбилея Независимости Республики Казахстан.

Глава государства подчеркнул, что наш путь к этой исторической дате ознаменован значительными успехами. Казахстан стал авторитетным государством, активно участвующим в региональных и глобальных процессах.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что основы нашей внешней политики были заложены Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, под непосредственным руководством которого была сформирована профессиональная дипломатическая служба, решены масштабные внешнеполитические задачи.

"Поистине беспрецедентным историческим достижением стало полное правовое закрепление государственной границы нашей страны, это позволило значительно укрепить безопасность нашего государства.

Другим важным достижением стало подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, непростая работа над которой продолжалась более 20 лет", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад государственных служащих, принимавших участие в переговорах, и объявил о своем решении отметить их труд государственными наградами.

Внешняя политика

В выступлении было отмечено, что за эти годы Казахстан выстроил дружественные отношения с нашими стратегическими партнерами – Россией, Китаем и государствами Центральной Азии. Установлены стратегические связи с США и Европейским Союзом, которые являются ведущими инвестиционными и торговыми партнерами нашей страны.

По мнению главы государства, решение о добровольном отказе от ядерного оружия способствовало значительному повышению авторитета Казахстана в международном сообществе.

"Следующий год будет ознаменован 30-летием СВМДА и проведением его VI Саммита в нашей столице. Министерству иностранных дел предстоит провести масштабную работу в этом направлении.

Казахстан нацелен на поэтапную трансформацию Совещания в континентальную организацию по вопросам безопасности и развития", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент указал на то, что казахстанская дипломатия известна своей направленностью на поиск компромиссных решений по многим, в том числе самым сложным, международным проблемам.

"Наша страна выступала с миротворческими инициативами, предпринимала посреднические усилия, направленные на урегулирование межгосударственных и гражданских конфликтов.

Мы стремимся установить гармоничные отношения между цивилизациями, проводим Съезды лидеров мировых и традиционных религий. Все это получило высокую оценку и всестороннюю поддержку со стороны наших зарубежных партнеров", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент акцентировал внимание на том, что Казахстан входит в число учредителей ряда многосторонних структур на Евразийском континенте и активно участвует в их деятельности.

"Недавно мы вместе с рядом братских государств преобразовали Тюркский совет в полноценную Организацию. Это событие положило начало новому этапу сотрудничества тюркоязычных государств", – сообщил глава государства.

Глава государства подчеркнул, что сегодня на долю Казахстана приходится 75% привлеченных в Центральную Азию иностранных капиталов, и важно не сбавлять усилий в данном направлении.

Президент высоко оценил усилия дипломатического корпуса, которые в условиях пандемии оказали содействие тысячам наших сограждан за рубежом, в том числе проделали большую работу по возвращению наших соотечественников из-за рубежа.

"Благодаря усилиям дипломатов были обеспечены поставки гуманитарной помощи в Казахстан. Мы со своей стороны также оказали поддержку многим государствам.

"Вакцинная дипломатия" внесла свою лепту в стабилизацию эпидемиологической ситуации в Центральной Азии. Несмотря на все трудности, вы продолжаете решать поставленные стратегические задачи", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

"Дипломатической службе Казахстана нужна встряска"

Президент, учитывая складывающуюся ситуацию в мире, призвал провести широкую ревизию методов внешнеполитической работы и выработать соответствующие системные меры.

"Первое. Осуществление внешней политики в соответствии с концепцией "слышащего государства" и повышение ее эффективности. В настоящее время отсутствует по-настоящему единая общенациональная стратегия Казахстана на внешнем поле. Это системная проблема. В связи с этим МИД должен наладить тесную межведомственную координацию.

Следует обратить внимание на такие хронические проблемы, как слабое взаимодействие внутри госаппарата и преобладание узковедомственных интересов. Это приводит к серьезным сбоям и снижению эффективности работы по защите национальных интересов.

К примеру, обмеление реки Жайык, простаивание казахстанских грузов на китайской границе, ущемление интересов нашего бизнеса на рынках соседних стран и многие другие проблемы негативно влияют на настроения и уровень жизни казахстанцев", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В качестве второй приоритетной задачи президент обозначил "перезагрузку" экономической дипломатии. По мнению главы государства, в условиях постпандемийного восстановления ужесточается конкуренция между государствами за привлечение иностранных инвестиций.

В этой связи МИД должен наконец сполна использовать свой статус уполномоченного органа в сфере реализации государственной политики по привлечению инвестиций.

Роль Казахстана в Центральной Азии

Еще одной важной задачей, требующей внимания глава государства считает укрепление лидирующих позиций Казахстана в регионе Центральной Азии.

"Считаю, что мы должны смело заявлять о своем особом региональном статусе, поскольку имеем для этого все основания. Наша экономика намного сильнее других экономик Центральной Азии.

Срединное геостратегическое положение на перекресте ключевых транспортных артерий в Евразии. Осуществление широкомасштабных и глубинных экономических и демократических преобразований. Наличие интеллектуального и человеческого потенциала. Высокий авторитет Казахстана на международной арене.

Эти факторы наделяют нас особой ответственностью за судьбы Центральной Азии", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства полагает, что общим интересам Казахстана, государств Центральной Азии, а также России и Китая отвечает скорейшее завершение переговорных процессов в рамках "водной дипломатии".

Далее президент остановился на вопросах равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с ведущими мировыми державами и влиятельными в регионе государствами.

Он подчеркнул, что мы мы осуществляем взвешенную и сбалансированную внешнюю политику, основанную на прагматизме, и остаемся приверженными соблюдению взятых на себя двусторонних и многосторонних обязательств.

"Мы никогда не допустим каких-либо соглашений, которые нанесли бы ущерб таким священным для нас ценностям, как независимость, суверенитет, нерушимость границ и территориальная целостность.

Прежде всего, мы должны решительно отстаивать интересы Казахстана", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Новый облик казахстанской дипломатии

Глава государства назвал очень важным приоритетом формирование обновленного облика казахстанской дипломатии.

"Уход квалифицированных специалистов из министерства иностранных дел ослабляет его кадровый потенциал, становится серьезным вызовом.

Я не понаслышке знаю, что МИД относится к числу наиболее консервативных структур. С одной стороны, здесь есть положительная сторона в плане сохранения традиций, формирования узкой группы профессиональных дипломатов.

С другой стороны, множество образованных, толковых молодых людей, которые хотят служить своей стране, сталкиваются с непреодолимой стеной при трудоустройстве в министерство. Необходимо исправить эту ситуацию.

Время требует кардинальных перемен в кадровой политике. Дипломатической службе нужны, прежде всего, эрудированные, открытые, патриотично настроенные профессионалы. Наши дипломаты, представляющие Казахстан за рубежом, должны владеть не только иностранными языками, но, прежде всего, государственным языком", – сказал президент.

Итог

В завершение своего выступления Касым-Жомарт призвал всех участников продолжить работу с удвоенной энергией для реализации основных направлений внешней политики Казахстана, а также выразил уверенность в том, что дипломаты всегда будут верно служить интересам нашей страны.

На расширенном заседании коллегии выступили министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди и послы Казахстана в ряде государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1942880-o-chem-govoril-tokaev-na-rasshirennom-zasedanii-kollegii-mid/