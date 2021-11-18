Токаев: Дипломатической службе Казахстана нужна встряска

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня на расширенном заседании коллегии МИД заявил, что дипломатическая служба страны нуждается во встряске, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил о формировании обновленного облика казахстанской дипломатии.

"Наша дипломатическая служба нуждается в хорошей встряске. Уход квалифицированных специалистов из МИД ослабляет его кадровый потенциал, становится серьезным вызовом.

Я не понаслышке знаю, что МИД относится к числу наиболее консервативных структур. С одной стороны, здесь есть положительная сторона в плане сохранения традиций, формирования узкой группы профессиональных дипломатов.

С другой стороны, множество образованных, толковых молодых людей, которые хотят служить своей стране, сталкиваются с непреодолимой стеной при трудоустройстве в министерство. Необходимо исправить эту ситуацию", - заявил президент.

Он добавил, что дипломатической службе нужны эрудированные, открытые и патриотично настроенные профессионалы.

"Наши дипломаты, представляющие Казахстан за рубежом, должны владеть не только иностранными языками, но, прежде всего, государственным языком", - заявил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1942860-tokaev-diplomaticheskoy-sluzhbe-kazahstana-nuzhna-vstryaska/