Токаев проведет расширенное заседание коллегии МИД

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в расширенном заседании коллегии министерства иностранных дел Республики Казахстан. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"18 ноября 2021 года Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в расширенном заседании коллегии министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Повестка дня мероприятия включает приоритетные задачи внешней политики нашей страны в современных условиях и актуальные вопросы международных отношений. Будут обсуждены итоги работы и планы дальнейшей деятельности внешнеполитического ведомства", - говорится в сообщении Берика Уали.

Напомним, что сегодня Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев договорились по телефону о встрече.

Кроме того, накануне президент Казахстана провел заседание Нацсовета общественного доверия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1942453-tokaev-provedet-rasshirennoe-zasedanie-kollegii-mid/