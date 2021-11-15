Токаев поздравил казахстанцев с Днем национальной валюты

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter поздравил казахстанцев с Днем национальной валюты, а также обратился к финансистам в связи с их профессиональным праздником.

"Поздравляю с Днем национальной валюты и профессиональным праздником финансистов! Тенге стал символом нашей Независимости и ключевым фактором экономического роста. Перед финансовой системой страны стоит задача содействовать дальнейшему повышению благосостояния граждан", - написал президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1942257-tokaev-pozdravil-kazahstantsev-s-dnem-natsionalnoy-valyuty/