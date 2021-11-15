Токаев примет участие в заседании Нацсовета общественного доверия

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет участвовать в шестом заседании Национального совета общественного доверия, которое состоится завтра, 16 ноября. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"Завтра глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в шестом заседании Национального совета общественного доверия.

В ходе мероприятия планируется обсудить ход реализации ранее данных в рамках Нацсовета поручений президента, а также рассмотреть предложения членов НСОД по вопросам общественного, социально-экономического и регионального развития.

Заседание пройдет в онлайн-формате с подключением участников из разных регионов", - говорится в сообщении Берика Уали.

Также указывается, что пресс-служба президента организует прямую трансляцию заседания НСОД на официальной странице AkordaPress в Facebook. Эфир начнется в 15:00.

Напомним, что предыдущее, пятое по счету заседание НСОД, состоялось 25 февраля текущего года в Нур-Султане. Глава государства также принял в нем участие.

Также недавно Касым-Жомарт Токаев во время выступления на VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств предложил ряд направлений, над которыми Тюркские страны могли бы работать сообща.

Кроме того, ранее в Сети появились фото и видео поездки Токаева на Остров демократии и свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1942220-tokaev-primet-uchastie-v-zasedanii-natssoveta-obschestvennogo-doveriya/