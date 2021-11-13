Появились фото и видео поездки Токаева на Остров демократии и свободы

Фото: facebook / Берик Уәли

Пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook поделился фотографиями и видео рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Турцию в рамках VIII Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

"Момент, когда лидеры Организации тюркских государств едут на Остров демократии и свободы, расположенный в юго-восточной части от Стамбула", - подписал фото и видео Берик Уали.

Напомним, накануне сообщалось, что Токаев прибыл с двухдневным рабочим визитом в Стамбул. Помимо участия в саммите программа визита президента также предусматривала ряд двусторонних встреч.

Также Касым-Жомарт Токаев поучаствовал в церемонии открытия нового офиса Секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств, после чего вместе с главами других стран отправился на Остров демократии и свобод.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1942042-poyavilis-foto-i-video-poezdki-tokaeva-na-ostrov-demokratii-i-svobody/