Токаеву рассказали о подготовке к предстоящему саммиту Тюркского совета

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Программа рабочего визита президента Казахстана в Стамбул началась со встречи с Генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Багдадом Амреевым.

Глава государства был подробно проинформирован о подготовке к предстоящему саммиту Тюркского совета, в том числе о ключевых вопросах повестки дня и решениях, которые планируется принять по итогам встречи на высшем уровне. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию Генерального секретаря о деятельности Организации и об итогах состоявшегося сегодня заседания Совета министров иностранных дел ССТГ.

Выразив удовлетворение ходом подготовки к саммиту, президент дал ценные предложения по дальнейшему развитию Тюркского совета.

Напомним, сегодня глава государства прибыл с рабочим визитом в Стамбул.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1941786-tokaevu-rasskazali-o-podgotovke-k-predstoyaschemu-sammitu-tyurkskogo-soveta/