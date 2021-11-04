Токаев: Места для всех в колониях хватит

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам развития моногородов поручил наказать всех ответственных за хищения в сфере субсидий на миллиарды тенге, передает официальный сайт Акорды.

Отметим, что 1 ноября стало известно о проведении масштабной спецоперации Антикора по всему Казахстану: лиц из акиматов и МСХ заподозрили в создании преступных групп.

В ходе совещания по вопросам развития моногородов президенту раскрыли схемы хищений в Минсельхозе. С докладом выступал глава АПК Марат Ахметжанов.

"Факты, конечно, удручающие. Многомиллиардные суммы ущерба государству. Обращаю особое внимание на качество расследования. Надо отметить, что эта практика, которую вы сейчас изложили, имела место на протяжении целого ряда лет.

Это не вчерашний вопрос. Поэтому поручаю на высоком уровне провести дальнейшее расследование. Всех ответственных лиц нам нужно наказать. В конце концов, места для всех в колониях хватит", – предупредил президент.

Также сегодня аким Актюбинской области Ондасын Уразалин прокомментировал проведение спецоперации Антикором. Он заявил, что в деле не фигурируют госслужащие из его региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1940641-tokaev-mesta-dlya-vseh-v-koloniyah-hvatit/