Глава Минздрава Алексей Цой ушел в отпуск

Алексей Цой. Фото: Служба центральных коммуникаций

Вице-министр здравоохранения Марат Шоранов в кулуарах правительства прокомментировал вопрос о том, почему министр здравоохранения Алексей Цой не принял участие в заседании правительства, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня состоялось очередное заседание кабмина. Члены правительства обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу и вопросы экологии.

По первому вопросу доложился вице-министр здравоохранения Марат Шоранов. Хотя традиционно о положении дел в стране в сфере здравоохранения рассказывает глава Минздрава Алексей Цой.

Шоранов заявил, что эпидситация по КВИ в целом по стране продолжает стабилизироваться.

«В Казахстане заболеваемость короновирусом за последние две недели снизилась на 11%, а за последние два месяца заболеваемость в стране снизилась в 2,8 раза - с 33 346 до 11 709случаев в неделю, а летальность в 4,1 раза - с 761 до 184 случаев в неделю», - заявил он.

Позже в кулуарах правительства представители СМИ поинтересовались, где глава Минздрава.

В ответ Шоранов сообщил, что министр находится в недельном отпуске.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1940524-glava-minzdrava-aleksey-tsoy-ushel-v-otpusk/